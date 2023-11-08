Не могут определиться. Миллионы лет крабы убегали из океана на сушу, а затем возвращались

Новое исследование предполагает, что эта миграция происходила около 17 раз за последние 100 миллионов лет.

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Крабы — морские обитатели, которые постоянно развиваются в поисках нового и того, как им лучше всего приспособиться. Как правило, такое развитие предполагает перемещение из океана в другую среду, и в новом исследовании ученые сосчитали, сколько раз это происходило за последние 100 миллионов лет, пишет IFLScience.

Новое исследование было проведено международной группой исследователей. В нем они сосредоточились на том, сколько раз настоящие крабы, члены таксономической группы Brachyura, покидали морскую среду в течение всей истории своего существования и когда они это делали. В своей работе ученые изучили перемещение исключительно на сушу, известное как террестриализация, а также полуназемные места обитания, например, приливные зоны и устья рек.

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Чтобы ответить на этот вопрос, ученые использовали три разных набора данных:

подробное описание эволюционных отношений между 344 видами крабов на уровне ДНК;

вся задокументированная летопись окаменелостей крабов;

сбор данных естественной истории, в том числе морфология и поведение.

В своей работе команда объединила эти данные и обнаружила, что настоящие крабы на 45 миллионов лет старше, чем считалось ранее. Кроме того, ученые считают, что они впервые появились в триасе, а также покидали океаны от 7 до 17 раз в течение последних 100 миллионов лет. Все это вместе делает крабов уникальными среди членистоногих, причем большинство из них подвергались наземной трансформации лишь несколько раз, это произошло около 300 миллионов лет назад.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что существует два пути наземной адаптации:

во-первых, крабы перемещались из моря на сушу через приливные зоны, пляжи и прибрежные леса;

во-вторых, перемещались через устья рек, затопленные пресные воды, а также берега рек, прежде чем достигали лесов и джунглей.

Ученые считают, что для этого им, вероятно, пришлось бы развить определенные черты, которые адаптировали бы их к новой среде обитания. Результаты показывают, что разные крабы развили эти же черты независимо друг от друга в процессе, также известном как конвергентная эволюция.

По словам ведущего автора исследования Джоанны Вулф, в ходе работы ученые также сделали еще одно удивительное открытие% они обнаружили, что крабы возвращались к полностью морской жизни по крайней мере 2-3 раза за один и тот же период времени.

Ученые предполагают, что плата за жизнь на суше могла быть слишком высокой, а потому крабы начинали чувствовать себя в затруднительном положении, а потому возвращались назад в океан. В результате ученые пришли к выводу, что крабам в действительности крайне сложно покинуть водную среду.

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