Великое вторжение. Китайские "когтистые пришельцы" захватывают Британию: ученые показали карту

Исследователи показали, насколько распространились китайские мохнаторукие крабы по территории страны.

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Эти ракообразные впервые появились в реке Темзе в 1973 году и с тех пор распространились дальше вглубь Великобритании. Уже к 2016 году китайские мохнаторукие крабы, названные в честь своих пушистых "когтей", считаются в стране "широко распространенным видом", пишет Daily Mail.

Ракообразные постепенно продвигались вглубь Великобритании и в конце концов их заметили даже в Лондоне. Помимо того, что эти крабы могут болезненно кусаться, ученые опасаются, что они также угрожают берегам британских рек.

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В ходе нового исследования ученые из Музея естественной истории соединили более 800 записей наблюдения крабов по всей стране и составили самую полную карту вторжения этих "когтистых пришельцев". На карте видно, что случаи наблюдения ракообразных были подтверждены по Всей страны, в том числе Лондоне, Ньюкасле, Манчестере, Суонси, Глазго и Брайтоне.

Ракообразных видели на водных путях в Кембриджшире, в том числе на дамбе в Уиттлси Фото: BBC

По словам ветеринара, специализирующейся на уходе за экзотическими животными Луаны Фактор, вероятность того, что крабы продолжат распространяться по стране чрезвычайно велика, учитывая их адаптируемость, миграционное поведение и историю предыдущих передвижений. Проблема заключается в том, что эти ракообразные могут вызывать экологические нарушение, в том числе наносить ущерб берегам, зарывая норы, а также конкурируя с местными видами за ресурсы, блокируя водостоки и повреждая рыболовные снасти.

Исследователи отмечают, что несмотря на нашествия, крабы едва ли угрожают людям или домашним питомцам — они могут болезненно укусить, если приблизиться к ним слишком близко, но не принесут другого вреда здоровью.

Карта распространения крабов в Великобритании Фото: Natural History Museum

Однако существует вероятность того, что агрессивные китайские мохнаторукие крабы могут вырасти до размеров обеденной тарелки. В данный момент они уже встречаются не только у водоемов, но и пробираются в города.

Отметим, что этот вид ракообразных входит в число 30 неместных видов, внесенных в список "вызывающих беспокойство" из-за их инвазивности и способности прижиться в нескольких европейских странах.

Исследователи отмечают, как правило, размер панцирей краба достигает около 8 сантиметров. При этом их пребывание в пресных водоемах вовсе не постоянно, осенью они отправляются в опасное путешествие обратно к соленым водным просторам.

Ранее Фокус писал о том, что город захватили два вида тарантулов.