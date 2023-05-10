Нечто косит популяции морских крабов по всему миру: ученые полагают, что нашли причину

Новое исследование предполагает, что крабовый кризис усугубляется из-за массовой потери обоняния.

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Крабы Dungeness являются экономически важным видом, обитающим вдоль побережья Тихого океана, простирающегося от Калифорнии до Аляски. Фактически они являются одними из самых популярных крабов, а их промысел в год оценивается более чем в четверть миллиарда долларов, пишет SciTechDaily.

Однако в последние годы ученые фиксируют усиление крабового кризиса, который затронул не только этот вид, но и большинство популяций в разных уголках мира. В новом исследовании ученые из Университета Торонто в Скарборо сосредоточились на том, чтобы найти причину этого "крабового кризиса", который лишь усугубляется.

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Теперь исследователи полагают, что сокращение популяций связано с изменениями климата, которые влекут за собой подкисление океана. Ученые считают, что именно это является одной из причин "крабового кризиса", что в последствии будет иметь серьезные последствия для всей морской экосистемы.

В исследовании ученые сосредоточились на изучении крабов Dungeness. Отметим, что как и у большинства других крабов, у них плохое зрение, а потому обоняние играет решающую роль в ряде процессов, в том числе:

поиск пищи;

поиск партнеров;

поиск подходящих мест обитания;

избегание хищников.

Однако подкисление океана негативно влияет на крабов и заставляет их физически меньше нюхать, в результате они буквально теряют обоняние, не могут обнаружить пищу и даже более — это снижает активность их сенсорных нервов, отвечающих за обоняние. По словам соавтора исследования, доцента кафедры биологических наук Козима Портеуса, это первое исследование, посвященное физиологическому влиянию подкисления океана на обоняние крабов.

Ученые отмечают, что из-за поглощения все большего количества углекислого газа океаны становятся более кислыми — по сути, это прямое следствие сжигания ископаемого топлива и углеродного загрязнения Земли. И теперь сразу несколько исследований свидетельствуют о том, что это влияет на поведение обитателей океана.

По словам Портеуса, крабы нюхают в процессе, называемом взмахами, когда они щелкают своими крохотными антеннами по воде, чтобы обнаружить запахи. Внутри этих антенн расположены нейроны, отвечающие за обоняние, которые и посылают электрические сигналы в мозг.

Теперь результаты исследования свидетельствуют о том, что когда крабы подвергаются воздействию подкисления океана, они:

начинают меньше двигаться;

их сенсорные нейроны становятся вдвое менее чувствительными к запахам.

Портеус отмечает, что когда крабы обнаруживают интересный запах, они начинают чаще щелкать. Однако результаты этого исследования свидетельствуют, что для выявления запахов теперь крабам необходимо, чтобы они были в 10 раз более концентрированными, чем ранее.

Исследователи полагают, что существует сразу несколько причин, почему окисление океана столь сильно влияет на обоняние крабов. Во-первых, предыдущее исследование показало, что подкисление океана разрушает молекулы запаха, что вероятно влияет на то, как они связываются с рецепторами запаха у морских животных. Во-вторых, ученые обнаружили, что окисление океана также влияет на электрическую активность сенсорных нейронов крабов. Простыми словами, они становятся менее чувствительными к запахам.

Теперь исследователи считают, что потеря обоняния крабов является одной из причин "крабового кризиса", который влечет за собой сокращение популяций этих морских обитателей в разных уголках мира.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.