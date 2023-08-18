Ищут немного любви. Город захватили два вида тарантулов

Тысячи пауков, способных нанести весьма неприятные укусы, вылезли из своих норм и трещин, чтобы любезничать прямо посреди улицы.

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Если бы сегодня по странному стечению обстоятельств вам бы пришлось оказаться в Сан-Диего в Южной Калифорнии, вас бы ждал весьма любопытный, но едва ли приятный сюрприз. Дело в том, что в этот период там из своих нор и трещин выползают сразу два вида тарантулов, пишет IFLScience.

Отметим, что оба вида пауков покидают свои дома, чтобы отправиться на "праздник любви" — самый массовый брачный ритуал в Сан-Диего. В этом городе обитают сразу два вида тарантулов: калифорнийский черный тарантул (Aphonopelma eutylenum) и бронзовый тарантул из Сан-Диего (Aphonopelmus reversum). Оба этих вида не представляют особой опасности для человека, однако их укусы едва ли покажутся приятными, а крохотные волоски еще долго будут раздражать кожу.

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Исследователи отмечают, что в особой "опасности" находятся сельские районы Эль-Кахон, Рамона и Пауэй, поскольку потенциально тысячи пауков выходят на охоту в поисках партнера. По словам менеджера по научным коммуникациям в Музее естественной истории Сан-Диего Сайпресса Хансена, ежегодно по паукам буквально можно сверять часы — как только наступает середина августа, они отправляются на поиски любви.

Исследователи отмечают, что в отличие от самок, самцы могут буквально не пережить это жаркое лето любви. Это связано с тем, что самки часто пожирают самцов после спаривания. Ученые отмечают, что самки птицеедов делают специальные шелковые коконы, в которых может размещаться от 75 до 1000 яиц. При этом самки охраняют свои яйца в течение 8 недель, пока малыши не вылупятся.

По словам менеджера программы по беспозвоночным в Музее естественной истории Лос-Анджелеса Фореста Урбана, во всей этой суматохе самцам необходимо действовать быстро и осторожно. Они буквально на цыпочках пробираются в подземное логово самки, где используя специальные педипальпы, похожие на перчатку, передают сперму на шелковую паутину. После того как эта миссия выполнена, самцам необходимо быстро ретироваться восвояси, иначе самка попросту их съест.

Отметим, что самки тарантулов способны жить около 25 лет, тогда как самцы обычно доживают лишь до 5-8 лет. Ученые отмечают, что, как правило, они умирают через 6 месяцев после спаривания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота".