Шукають трохи любові. Місто захопили два види тарантулів

Тисячі павуків, здатних завдати вельми неприємних укусів, вилізли зі своїх норм і тріщин, щоб люб'язно поводитися просто посеред вулиці.

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Якби сьогодні за дивним збігом обставин вам би довелося опинитися в Сан-Дієго в Південній Каліфорнії, на вас би чекав вельми цікавий, але навряд чи приємний сюрприз. Річ у тім, що в цей період там зі своїх нір і тріщин виповзають відразу два види тарантулів, пише IFLScience.

Зазначимо, що обидва види павуків залишають свої домівки, щоб вирушити на "свято кохання" — наймасовіший шлюбний ритуал у Сан-Дієго. У цьому місті мешкають одразу два види тарантулів: каліфорнійський чорний тарантул (Aphonopelma eutylenum) і бронзовий тарантул із Сан-Дієго (Aphonopelmus reversum). Обидва ці види не становлять особливої небезпеки для людини, проте їхні укуси навряд чи здадуться приємними, а крихітні волоски ще довго подразнюватимуть шкіру.

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Дослідники зазначають, що в особливій "небезпеці" перебувають сільські райони Ель-Кахон, Рамона і Пауей, оскільки потенційно тисячі павуків виходять на полювання в пошуках партнера. За словами менеджера з наукових комунікацій у Музеї природничої історії Сан-Дієго Сайпресса Хансена, щороку за павуками буквально можна звіряти годинник — щойно настає середина серпня, вони вирушають на пошуки кохання.

Дослідники зазначають, що на відміну від самок, самці можуть буквально не пережити це спекотне літо кохання. Це пов'язано з тим, що самки часто пожирають самців після спарювання. Учені зазначають, що самки птахоїдів роблять спеціальні шовкові кокони, в яких може розміщуватися від 75 до 1000 яєць. При цьому самки охороняють свої яйця протягом 8 тижнів, поки малюки не вилупляться.

За словами менеджера програми з безхребетних у Музеї природної історії Лос-Анджелеса Фореста Урбана, в усій цій метушні самцям необхідно діяти швидко й обережно. Вони буквально навшпиньки пробираються до підземного лігва самки, де, використовуючи спеціальні педипальпи, схожі на рукавичку, передають сперму на шовкове павутиння. Після того як цю місію виконано, самцям необхідно швидко відступати геть, інакше самка просто їх з'їсть.

Зазначимо, що самки тарантулів здатні жити близько 25 років, тоді як самці зазвичай доживають лише до 5-8 років. Науковці зазначають, що, як правило, вони помирають через 6 місяців після спарювання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота".