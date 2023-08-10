Перська золотоволоска. Учені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота" (фото)

Дослідження показує, що новий вид павуків воліє жити в гірських районах і любить рити нори.

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Усе почалося з того, що ентузіаст природи Мехді Гавахян прогулювався таі помітив бродячого тарантула-самця. Дослідник сфотографував його та відправив фото доктору Алірезе Замані. Дослідники дуже зацікавилися новим незвичайним видом і продовжили дослідження, пише IFLScience.

Далі вчені спробували знайти більше зразків, але, на жаль, їм вдалося виявити лише одну жіночу особину. Розмах ніг у цієї самки досягав 9 сантиметрів, а відмінні риси у вигляді пасом золотого волосся дали змогу дослідникам відрізнити його від інших видів Chaetopelma й описати новий вид.

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У результаті вчені назвали новий вид павуків перським золотим тарантулом (Chaetopelma persianum). Автори дослідження зазначають, що представників цього виду виявили на північному заході Ірану, де, ймовірно, вони й мешкають.

Розмах ніг самки нового виду сягає 9 сантиметрів Фото: Kari Kaunisto

Під час дослідження вчені намагалися виявити інших особин, однак у них не виходило. На щастя, на допомогу прийшли цивільні вчені, які надали авторам фотографії ще двох самців — вони були зроблені недалеко від місця виявлення нового виду. Передбачається, що вони належать до нового виду тарантулів, утім, підтвердити це припущення, на жаль, не можна.

Відомо, що новий вид належить до роду Chaetopelma — він відносно невеликий і наразі налічує лише 6 видів, в основному поширених у східному Середземномор'ї та на Близькому Сході, один також мешкає в Камеруні. Учені відзначають, що виявлення нового виду ще більше розширило це поширення, ставши першим записом цього роду в Ірані, а також третім відомим видом тарантулів у країні.

Розмах ніг самки нового виду сягає 9 сантиметрів Фото: Kari Kaunisto

Автори дослідження зазначають, що нові види часто живуть у норах або камерах із шовковою підкладкою, зазвичай розташованих під валунами або великими каменями в колодязях, а також зовнішніх сухих стінах старих будинків.

Дослідники зазначають, що перські золоті перські тарантули зустрічаються в гірських районах північних гір Загрос, а також обов'язково риють нори. Науковці зазначають, що самка тарантула, яку було знайдено та використано для опису нового виду, також була виявлена в норі, виритій на кам'янистому ґрунті.

Тепер автори дослідження вважають, що подальші дослідження можуть дозволити виявити ще більше видів павуків, раніше невідомих науці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому в павуків 8 ніг.