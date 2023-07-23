Винні предки з ногами в роті: учені розповіли, чому у павуків 8 ніг

Дослідники вважають, що будовою свого тіла ці істоти зобов'язані предкам, які вельми дивним чином навчилися використовувати свої придатки.

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Схоже, ідеальної кількості ніг на Землі просто не існує: у людей їх дві, собаки вважають за краще пересуватися на чотирьох, комахи використовують шість, а в багатоніжок їхня кількість і зовсім може перевищувати 1000. Під час нового дослідження вчені спробували відповісти на запитання, що змусило павуків задовольнятися вісьмома ногами, пише Live Science.

За словами доцента палеонтології безхребетних у Державному університеті Нью-Йорка, Томаса Хегна, найпростіша відповідь на це запитання полягає в тому, що в павуків 8 ніг, тому що "їхні батьки були такими". Якщо промотати історію восьминогих павуків на 500 мільйонів років назад, ми прийдемо до лінії хеліцератів — група членистоногих, до якої належать і павуки. Якщо ми просунемося ще на 41 мільйон років назад, ми опинимося в океані, серед лобоподів — предків усіх членистоногих.

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Зазначимо, що під назвою "лобопод" вчені мають на увазі велике розмаїття видів з досить простими тілами. По суті, вони являли собою червоподібних істот із сегментованими тілами — при цьому на кожному із сегментів розташовувалися однакові пари коротких ніг, а цей малюнок зберігався по всій довжині їхнього тіла. Еволюція лобоподів призвела до того, що вони почали спеціалізувати свої ноги й зрощувати сегменти тіла. У результаті ранні хеліцерати, мабуть, злили свої сегменти у два великих — черевце і голову. Цікавим здається те, що голова зберегла ноги, а черевце навпаки — позбулося їх, утім, дослідники досі не розуміють, чому це сталося.

За словами Хегна, дослідникам досі невідомо, що змусило хеліцератів зупинитися на своїх 8 ногах, проте вченим багато відомо про те, звідки взялися їхні ноги в принципі. За словами біолога-еволюціоніста і директора Морської біологічної лабораторії при Чиказькому університеті, Ніпама Пателя, насправді ноги предків павуків є частиною їхнього рота. Дослідники зазначають, що всі придатки членистоногих, зокрема ноги, вусики й навіть мандибули (щелепи) легко простежити до короткого придатка лобопод.

Шипастий лобопод Hallucigenia жив у кембрійський період. Зверніть увагу, що кожен сегмент має два придатки Фото: Getty Images

За словами Пателя, якщо поглянути на ембріон павука, легко помітити, що він виглядає точно так само, як і ембріон комахи. За винятком того, що ноги в нього ростуть лише на голові — однак замість того, щоб використовувати їх для харчування, павук воліє рухатися за допомогою своїх них.

Дослідники зазначають, що причина, через яку павуки фактично ходять із придатками на обличчі, сягає своїм корінням до лобоподів і первісної будови тіла хеліцератів. За словами наукового співробітника Морської біологічної лабораторії Гізер Брюс, спочатку всі ноги предків павуків були однаковими, проте з часом придатки стали дедалі більше відрізнятися — одні використовували для захоплення їжі, інші — для сприйняття або пересування.

Дослідники зазначають, що з часом придатки предків павуків втратили свої сенсорні можливості та перетворилися на ікла, друга пара ніг хеліцератів перетворилася на набір хапальних придатків — педипальпами, а наступні чотири ноги залишилися у якості набору, який використовується для пересування. При цьому всі інші кінцівки були загублені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.