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Технологии и наука

Виноваты предки с ногами во рту: ученые рассказали, почему у пауков 8 ног

пауки, ноги пауков
Фото: Shlomi Aharon | Любопытный факт - пауки носят свои ноги на лице

Исследователи считают, что строением своего тела этим существа обязаны предкам, которые весьма странным образом научились использовать свои придатки.

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Похоже, идеального количества ног на Земле просто не существует: у людей их две, собаки предпочитают передвигаться на четырех, насекомые использует шесть, а у многоножек их количество и вовсе может превышать 1000. В ходе нового исследования ученые попытались ответить на вопрос, что заставило пауков довольствоваться восемью ногами, пишет Live Science.

По словам доцента палеонтологии беспозвоночных в Государственном университете Нью-Йорка, Томаса Хегна, самый простой ответ на этот вопрос заключается в том, что у пауков 8 ног, потому что "их родители были такими". Если промотать историю восьминогих пауков на 500 миллионов лет назад, мы придем к линии хелицератов — группа членистоногих, к которой относятся и пауки. Если мы продвинемся еще на 41 миллион лет назад, мы окажемся в океане, среди лобоподов — предков всех членистоногих.

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Отметим, что под названием "лобопод" ученые подразумевают большое разнообразие видов с довольно простыми телами. По сути, они представляли собой червеобразных существ с сегментированными телами — при этом на каждом из сегментов располагались одинаковые пары коротких ног, а этот рисунок сохранялся по всей длине их тела. Эволюция лобоподов привела к тому, что они начали специализировать свои ноги и сращивать сегменты тела. В результате ранние хелицераты, по-видимому, слили свои сегменты в два больших — брюшко и голову. Любопытным кажется то, что голова сохранила ноги, а брюшко напротив — лишилось их, впрочем, исследователи до сих пор не понимают, почему это произошло.

По словам Хегна, исследователям до сих пор неизвестно, что заставило хелицератов остановиться на своих 8 ногах, однако ученым многое известно о том, откуда взялись их ноги в принципе. По словам биолога-эволюциониста и директора Морской биологической лаборатории при Чикагском университете, Нипама Пателя, на самом деле ноги предков пауков являются частью их рта. Исследователи отмечают, что все придатки членистоногих, в том числе ноги, усики и даже мандибулы (челюсти) легко проследить до короткого придатка лобопод.

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Шипастый лобопод Hallucigenia жил в кембрийский период. Обратите внимание, что каждый сегмент имеет два придатка
Фото: Getty Images

По словам Пателя, если взглянуть на эмбрион паука, легко заметить, что он выглядит точно так же, как и эмбрион насекомого. За исключением того, что ноги у него растут лишь на голове — однако вместо того, чтобы использовать их для питания, пауку предпочитают двигаться с помощью своих них.

Исследователи отмечают, что причина, по которой пауки фактически ходят с придатками на лице, уходит своими корнями к лобоподам и первоначальному строению тела хелицератов. По словам научного сотрудника Морской биологической лаборатории Хизер Брюс, изначально все ноги предков пауков были одинаковыми, однако со временем придатки стали все больше различаться — одни использовались для захвата пищи, другие для восприятия или передвижения.

Исследователи отмечают, что со временем придатки предков пауков утратили свои сенсорные возможности и превратились в клыки, вторая пара ног хелицератов превратилась в набор хватательных придатков — педипальпамы, а следующие четыре ноги остались в качестве набора, который используется для передвижения. При этом все другие конечности были утеряны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.