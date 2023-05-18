Нежные гиганты. Ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы

Несмотря на свои внушительные размеры и крайне угрожающий внешний вид, эти пауки на самом деле обладают чрезвычайно мягким характером.

Related video

Пауки дзеро (Trichonephila clavata), или пауки кругопряды, обитают в Азии. Однако в 2014 году они были замечены в Джорджии, откуда после распространились на Алабаму, Северную и Южную Каролину и Теннесси, пишет IFLScience.

Исследователи полагают, что они были завезены на территорию США в грузовом контейнере или вместе с растениями в горшках, а после успешно распространились по стране. Их способность процветать и распространяться по этой новой среде обитания привлекла внимание ученых из Университета Джорджии, а потому ни решили изучить характер этих пауков.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам руководителя исследования Энди Дэвиса, огромные размеры этих пауков, размах ног которых достигает почти 10 сантиметров, выглядят весьма устрашающе, а потому исследователи полагали, что они способны влиять на другие виды. Более того, ученые полагали, что в дикой среде они столь успешны, потому как чрезвычайно агрессивны и превосходят всех местных пауков.

В ходе исследования ученые отобрали 16 диких самок пауков-дзеро. Отметим, что у всех пауков есть общая реакция на стресс, танатозом, когда они замирают на некоторое время, когда подвергаются угрозе. Во время экспериментов исследователи решили проверить эту реакцию пауков. Для этого они использовали легкие потоки воздуха и осторожно подули на каждую особь. Позже исследователи также повторили эксперимент на более 30 пойманных в дикой природе садовых пауках, полосатых садовых пауках и мраморных кругокрылов.

Кроме того исследователи изучили ранее опубликованные данные о стрессовых реакциях еще почти 400 отдельных пауков, включая 5 дополнительных видов. То, что они обнаружили весьма их удивило.

Нет ничего необычного в том, что пауки-дзеро плетут свои сети рядом с линиями электропередач Фото: kaaaaazu/iNaturalist

Как правило, танатоз является кратковременной реакцией и уже через 1,5 минуты пауки возвращаются в привычное состояние и начинают двигаться. Однако ученые обнаружили, что пауки дзеро оставались совершенно неподвижными более часа после того, как их испугали потоком воздуха. Отметим, что единственным пауком, который, как известно науке, имеет столь длительную реакцию, является золотой шелковый паук, и он также относится к роду Trichonephila.

По словам соавтора исследования Амитеша Анерао, "инвазивный" вид часто воспринимает как синоним "агрессивного", однако на деле это не совсем так. Теперь исследователи отмечают, что пауки дзеро на самом деле менее агрессивные захватчики и более мягкие великаны, чем считалось ранее.

Теперь исследователи полагают, что успешность этого вида заключается в выборе места, так как они выбирают оживленную городскую среду, в которые другие пауки попросту не стремятся. Дэвис также отмечает, что быстрое распространения дзеро вероятно связано с их удивительным репродуктивным потенциалом.

Ранее Фокус писал о том, что пауки могут настолько проголодаться, что начинают терять зрение.