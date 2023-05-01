Убийственный голод. Пауки могут настолько проголодаться, что начинают терять зрение

Ученые надеются, что понимание этого удивительного процесса поможет в лечении проблем со зрением у людей.

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Не секрет, что голод влияет на наше физическое и психологическое самочувствие. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что пауки способны испытывать такой чудовищный голод, что буквально начинают терять зрение, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Цинциннати сосредоточились на изучении смелых пауков-скакунов (Phidippus audax), которые являются одним из самых распространенных видов и во многом полагаются на светочувствительные фоторецепторы в своих больших глазах, используемых для поиска добычи.

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Ученые обнаружили, что когда пауки не получают необходимое количество питательных веществ, эти фоторецепторы начинают понемногу угасать, пока не становятся полностью утерянными. По словам соавтора исследования, биолога Эльке Бушбека, дело в том, что работа данных рецепторов требует больших энергетических затрат, а потому паукам, порой, бывает трудно поспевать за их потребностями в энергии.

В ходе исследования ученые изучили 9 пауков, лишенных питательных веществ, а затем сравнили их данные с 12 контрольными пауками, не испытывающими недостатка в питании. Ученые изучили фоторецепторы пауков в обеих группах и обнаружили, что большинство повреждений были сосредоточены в той части глаза, где они располагались наиболее плотно. При этом в других местах повреждения были минимальными. Кроме того, ученые заметили, что пауки на диете были в целом меньшего размера, чем контрольная группа.

Фоторецепторы под микроскопом Фото: Buschbeck Lab

По словам Бушбека, потеря зрения. Наблюдаемая у пауков в исследовании, сравнима с возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD) у людей. Теперь исследователи полагают, что изучив подробнее этот процесс утери зрения у пауков, они в дальнейшем смогут найти способ лечения этого состояния у людей.

Результаты исследования показывают, что, то, как теряются способности фоторецепторов, весьма похоже с макулой — частью человеческого глаза, отвечающей за обработку того, что находится прямо перед нами. Отметим, что метаболизм человеческого тела и раньше связывали с проблемами зрения, хотя подробности не ясны.

По словам другого соавтора исследования, биолога Аннет Стовассер, потребуются дальнейшие изучения этого процесса, чтобы понять какие именно питательные вещества задействованы и необходимы паукам для поддержания нормальной работы фоторецепторов. Однако то, что известно уже сейчас, указывает на то, что ученым следует обратить внимание на питательные вещества и их воздействие на организм.

Отметим, что согласно статистике, почти 9% населения мира имеют ту или иную форму возрастной макулярной дистрофии (ВМД), следовательно, дальнейшие исследования могли бы облегчить жизнь значительному количеству людей.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.