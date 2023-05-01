Вбивчий голод. Павуки можуть настільки зголодніти, що починають втрачати зір

Вчені сподіваються, що розуміння цього дивовижного процесу допоможе у лікуванні проблем із зором у людей.

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Не секрет, що голод впливає на наше фізичне та психологічне самопочуття. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що павуки здатні відчувати такий жахливий голод, що буквально починають втрачати зір, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Цинциннаті зосередилися на вивченні сміливих павуків-скакунів (Phidippus audax), які є одним із найпоширеніших видів і багато в чому покладаються на світлочутливі фоторецептори у своїх великих очах, які використовуються для пошуку здобичі.

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Вчені виявили, що коли павуки не отримують необхідну кількість поживних речовин, ці фоторецептори починають потроху згасати, доки не стають повністю загубленими. За словами співавтора дослідження, біолога Ельке Бушбека, річ у тому, що робота даних рецепторів потребує великих енергетичних витрат, а тому павукам часом буває важко встигати за їхніми потребами в енергії.

Під час дослідження вчені вивчили 9 павуків, позбавлених поживних речовин, а потім порівняли їх дані з 12 контрольними павуками, які не мають нестачі харчування. Вчені вивчили фоторецептори павуків в обох групах і виявили, що більшість пошкоджень були зосереджені в тій частині ока, де вони були найбільш щільними. До того ж в інших місцях пошкодження були мінімальними. Також вчені помітили, що павуки на дієті були у цілому меншими, ніж контрольна група.

Фоторецептори під мікроскопом Фото: Buschbeck Lab

За словами Бушбека, втрата зору, що спостерігається у павуків у дослідженні, порівнянна з віковою дегенерацією жовтої плями (AMD) у людей. Тепер дослідники вважають, що, вивчивши докладніше цей процес втрати зору у павуків, вони незабаром зможуть знайти спосіб лікування цього стану у людей.

Результати дослідження показують, що те, як губляться здібності фоторецепторів, дуже схоже з макулою — частиною людського ока, що відповідає за обробку того, що знаходиться прямо перед нами. Зазначимо, що метаболізм людського тіла і раніше пов'язували з проблемами зору, хоча подробиці не зрозумілі.

За словами іншої співавторки дослідження, біологині Аннет Стовассер, будуть потрібні подальші вивчення цього процесу, щоб зрозуміти які саме поживні речовини залучені та необхідні павукам для підтримки нормальної роботи фоторецепторів. Однак те, що відомо вже зараз, вказує на те, що вченим слід звернути увагу на поживні речовини та їх вплив на організм.

Зазначимо, що згідно зі статистикою, майже 9% населення світу мають ту чи іншу форму вікової макулярної дистрофії (ВМД), отже подальші дослідження могли б полегшити життя значній кількості людей.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни мають унікальні навички хребетних.