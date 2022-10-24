Здивували вчених. Павуки-скакуни мають унікальні навички хребетних

Дослідники виявили, що ці крихітні скакунчики здатні розрізняти живі та неживі предмети.

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Якщо замислитись, стає зрозуміло, що істотам необхідно вміти розрізняти живі та неживі об'єкти. Така навичка є життєво важливою для захисту від хижаків та перегонів за здобиччю. Однак досі було неясно, як це відбувається — чи орієнтуються безхребетні рухливості предмета, чи здатні відрізнити одухотворені та неживі предмети, пише Science Alert.

Перші дослідження провели ще торік. Тоді вчені помітили, що дикі павуки-скакуни (Menemerus semilimbatus), коли їхньому шляху зустрічалися об'єкти різних типів. Це дозволило припустити, що вони здатні розрізняти їх. У результаті вчені виявили, що ці безхребетні мають когнітивні здібності, які, як передбачалося раніше, притаманні лише хребетним. Таке припущення поставило під сумнів те, що вчені раніше знали про здібності безхребетних.

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Група вчених із Гарвардського університету на чолі з біологом Массімо Де Агро досліджували 60 павуків-скакунів, поширених у Північній півкулі. Після безхребетних піддали спеціальному тесту зі спрямованим світлом.

Де Агро з колегами розробили точковий світловий дисплей на основі суглобів павука, а також інші точкові світлові дисплеї, наприклад рухомий еліпс, а також зашифровані випадкові рухи, не схожі на рухи будь-якої живої істоти.

Потім павуків фіксували на сферичній "біговій доріжці", яка котилася потоком стисненого повітря. Після цього кожному безхребетному транслювали різні світлові дисплеї та фіксували те, як павуки намагалися пройти "біговою доріжкою".

Вчені виявили, що павуки-скакуни повертали свої крихітні тіла, щоб подивитися своїми великими очима на менш реалістичні дисплеї. Найвираженіший ефект спостерігався, коли павукам транслювали випадкові точкові джерела світла, найменше схожі на рух живого організму.

Дослідники припускають, що така поведінка пов'язана з тим, як працюють очі павуків. Очі розміщені з обох боків голови не мають такої гостроти зору, як два великі ока в центрі. Однак вони дають безхребетний кут зору майже 360 градусів.

За словами Де Агро, вони виявили, що вторинні очі павуків здатні розпізнати біологічний рух, проте випадкові дивні рухи вони не розуміють, — у цьому випадку вони використовують дві основні великі очі.

Біологи сподіваються, що результати їх дослідження можуть стати основою для вивчення інших безхребетних — такий тест може бути застосований, наприклад, до равликів та інших видів, щоб дізнатися більше про те, як розвивалася ця здатність у безхребетних.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося з'ясувати, чи можуть павуки спати.