Удивили ученых. Пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных

Исследователи обнаружили, что эти крошечные скакунчики способны различать живые и неодушевленные предметы.

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Если задуматься, становится ясно, что существам необходимо уметь различать живые и неживые объекты. Подобный навык является жизненно важным для защиты от хищников и погоней за добычей. Однако до сих пор было неясно, каким образом это происходит — ориентируются ли беспозвоночные по подвижности предмета или способны отличить одушевленные и неодушевленные предметы, пишет Science Alert.

Первые исследования были проведены еще в прошлом году. Тогда ученые заметили, что дикие пауки-скакуны (Menemerus semilimbatus), когда на их пути встречались объекты разных типов. Это позволило предположить, что они способны различать их. В результате ученые обнаружили, что эти беспозвоночные обладают когнитивными способностями, которые, как предполагалось ранее, присущи лишь позвоночным. Подобное предположение поставило под сомнение то, что ученые раньше знали о способностях беспозвоночных.

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Группа ученых из Гарвардского университета во главе с биологом Массимо Де Агро исследовали 60 пауков-скакунов, распространенных в Северном полушарии. После беспозвоночных подвергли специальному тесту с направленным светом.

Де Агро с коллегами разработали точечный световой дисплей на основе суставов паука, а также другие точечные световые дисплеи, например, движущийся эллипс, а также зашифрованные случайные движения, не похожие на движения какого-либо живого существа.

Затем пауков фиксировали на сферической "беговой дорожке", которая катилась по потоку сжатого воздуха. После этого каждому беспозвоночному транслировали различные световые дисплеи и фиксировали то, как пауки пытались пройти по "беговой дорожке".

Ученые обнаружили, что пауки-скакуны, поворачивали свои крошечные тела, чтобы взглянуть своими большими глазами на менее реалистичные дисплеи. Наиболее выраженный эффект наблюдался, когда паукам транслировали случайные точечные источники света, наименее похожие на движение живого организма.

Исследователи предполагают, что такое поведение связано с тем, как работают глаза пауков. Глаза размещенные по бокам головы не имеют такой остроты зрения, как два больших глаза в центре. Однако они дают беспозвоночным угол зрения почти в 360 градусов.

По словам Де Агро, они обнаружили, что вторичные глаза пауков способны распознать биологическое движение, однако случайные странные движения они не понимают, — в этом случае они используют основные два больших глаза.

Биологи надеются, что результаты их исследования могут стать основой для изучения других беспозвоночных — подобный тест может быть применен, например, к улиткам и другим видам, чтобы узнать больше о том, как развивалась эта способность у беспозвоночных.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось выяснить, могут ли пауки спать.