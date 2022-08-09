Почти как люди. Ученые выяснили, могут ли спать пауки

На вопрос, который не давал спать ученым по ночам, наконец-то возможно получен ответ.

Ученые считают, что некоторые птицы и млекопитающие, так же, как и человек могут испытывать фазу быстрого сна или БДГ-фазу (БДГ – это быстрые движения глаз). Но до сих пор было не известно, спят ли пауки? Чтобы это выяснить ученые обратили свое внимание на пауков-скакунов и получили интересные результаты, сообщает Phys.

Пауки-скакуны живут практически по всему миру, в том числе и в помещениях. Они достигают размера от нескольких миллиметров до 2 сантиметров. Пауки-скакуны имеют коричневое тело и 8 глаз, которые располагаются в три ряда.

Даниэла Ресслер из Констанцского университета, Германия, и ее коллеги, изучили движения глаз пауков в состоянии покоя. С помощью специальных камер ученые увидели, что у пауков есть особые признаки того, что они все-таки могут спать: их лапки подергивались, а некоторые глаза двигались.

[ + – ] Даниэла Ресслер из Констанцского университета, Германия, и ее коллеги, изучили движения глаз пауков в состоянии покоя. С помощью специальных камер ученые увидели, что у пауков есть особые признаки того, что они все-таки могут спать: их лапки подергивались, а части глаз двигались Фото: phys.org

Ученые считают, что состояние пауков можно сравнить с фазой быстрого сна или БДГ-фазой у человека, которая является фазой активного сна со сновидениями. Исследование показало, что движения тела пауков и его глаз очень похожи на подобные движения у других видов во сне и они имеют регулярный цикл.

У пауков-скакунов, которые являются хищниками, глаза постоянно двигаются во время охоты. Их глаза обеспечивают обзор на 360 градусов и они могут видеть жертву на расстоянии в 30 см. По словам Ресслер, еще предстоит выяснить, спят ли пауки технически, находясь в этих состояниях покоя. А для этого нужно провести дополнительные исследования.

[ + – ] У пауков-скакунов, которые являются хищниками, глаза постоянно двигаются во время охоты. Их глаза обеспечивают обзор на 360 градусов и они могут видеть жертву на расстоянии в 30 см Фото: wikipedia

Американский ученый Джерри Сигел, который занимается исследованиями сна, сомневается в том, что пауки могут испытывать БДГ-фазу в состоянии покоя.

"Эти существа находятся очень далеко от человека и от других животных на эволюционном древе. Возможно, эти пауки просто проявляют активность в состоянии покоя. Но я не думаю, что это сон", — говорит Сигел.

А американский энтомолог Барретт Кляйн считает, что было бы интересно обнаружить симптомы фазы быстрого сна у пауков. По его словам, остается еще много вопросов о том, насколько широко распространен быстрый сон и какой цели он может служить у разных видов живых существ.

Как уже писал Фокус, исследователи показали необычного паука, похожего на тыкву. Но этот паук является относительно безвредным, несмотря на свой грозный вид.

Также Фокус писал о том, что в Австралии ученые обнаружили паука, который может прокусить ноготь человека.

Что касается сна, то Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, что спать днем может быть опасно для здоровья.

Напоминаем, что ученые выяснили, что сон в компании имеет неожиданные преимущества.