Граф Дракула среди пауков. В Австралии найден мегапаук, чьи клыки могут прокусить ноготь (фото)
Размер гигантского арахнида составляет чуть более 8 см, при том, что большинство воронковых пауков обычно имеют ширину от 1-5 см.
Австралийский парк рептилий — общественный зоопарк, в котором содержится коллекция воронковых пауков. Этих пауков используют для получения яда, который затем перерабатывается для создания противоядия, пишет Live Science.
На днях научные сотрудники зоопарка получили неожиданный подарок. Анонимный волонтер пожертвовал Парку контейнер с опасным воронковым пауком внутри.
Как отметили сотрудники, их очень поразил размер существа. Гигантский арахнид был размером чуть более 8 см, а его изогнутые клыки длиной — 2 см. Стоит отметить, что большинство воронковых пауков обычно имеют ширину от 1-5 см.
"За все мои 30 с лишним лет работы в Парке я никогда не видел такого большого воронкового паука", — рассказал сотрудник Австралийского парка рептилий Майкл Тейт.
Смотрители парка сразу же назвали огромную самку арахнида "мегапауком", однако они не знают, где ее нашли и кто ее поймал. Она была упакована в контейнер без каких-либо пометок или информации о ее дарителе.
"Нам очень хочется выяснить, откуда она взялась, потому что надеемся найти других настолько же крупных пауков", — добавил Тейт.
Воронковые пауки
Воронковые пауки, которых насчитывается около 40 видов из родов Hadronyche и Atrax, обитают в восточной Австралии. Некоторые виды наносят настолько ядовитый укус, что могут убить взрослого человека в течение 15 минут.
Все виды воронковых пауков имеют блестящее, почти безволосое тело, цвет которого варьируется от коричневого до темно-черного, а также 8 глаз, расположенных в два ряда по четыре глаза в каждом.
Пауки активны круглый год и живут во влажных, прохладных местах, окружая отверстия своих нор сетью шелковых нитей. Когда пролетающее мимо насекомое или другое животное касается шелка, вибрации предупреждают паука в норе об неожиданных гостях.
Стоит отметить, что на базе парка на данный момент действует научная программа по изучению животных ядов и разработке противоядий. Научные сотрудники еженедельно доят пауков, а затем отправляют яд в лабораторию в Мельбурне, которая производит противоядие путем введения очень маленьких доз кроликам, чтобы у животных выработались антитела. Эти антитела затем перерабатывают в сыворотку, которая нейтрализует токсины яда у людей.
С момента начала программы в 1950-х годах, противоядие, по оценкам ученых, спасло 25 000 австралийцев, которых укусили воронковые пауки. При этом противоядие до сих пор спасает около 300 жизней ежегодно.