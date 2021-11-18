Граф Дракула среди пауков. В Австралии найден мегапаук, чьи клыки могут прокусить ноготь (фото)

Размер гигантского арахнида составляет чуть более 8 см, при том, что большинство воронковых пауков обычно имеют ширину от 1-5 см.

Австралийский парк рептилий — общественный зоопарк, в котором содержится коллекция воронковых пауков. Этих пауков используют для получения яда, который затем перерабатывается для создания противоядия, пишет Live Science.

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На днях научные сотрудники зоопарка получили неожиданный подарок. Анонимный волонтер пожертвовал Парку контейнер с опасным воронковым пауком внутри.

Как отметили сотрудники, их очень поразил размер существа. Гигантский арахнид был размером чуть более 8 см, а его изогнутые клыки длиной — 2 см. Стоит отметить, что большинство воронковых пауков обычно имеют ширину от 1-5 см.

"За все мои 30 с лишним лет работы в Парке я никогда не видел такого большого воронкового паука", — рассказал сотрудник Австралийского парка рептилий Майкл Тейт.

Смотрители парка сразу же назвали огромную самку арахнида "мегапауком", однако они не знают, где ее нашли и кто ее поймал. Она была упакована в контейнер без каких-либо пометок или информации о ее дарителе.

"Нам очень хочется выяснить, откуда она взялась, потому что надеемся найти других настолько же крупных пауков", — добавил Тейт.

[ + – ] Некоторые виды воронковых пауков наносят настолько ядовитый укус, что могут убить взрослого человека в течение 15 минут

Воронковые пауки

Воронковые пауки, которых насчитывается около 40 видов из родов Hadronyche и Atrax, обитают в восточной Австралии. Некоторые виды наносят настолько ядовитый укус, что могут убить взрослого человека в течение 15 минут.

Все виды воронковых пауков имеют блестящее, почти безволосое тело, цвет которого варьируется от коричневого до темно-черного, а также 8 глаз, расположенных в два ряда по четыре глаза в каждом.

Пауки активны круглый год и живут во влажных, прохладных местах, окружая отверстия своих нор сетью шелковых нитей. Когда пролетающее мимо насекомое или другое животное касается шелка, вибрации предупреждают паука в норе об неожиданных гостях.

Стоит отметить, что на базе парка на данный момент действует научная программа по изучению животных ядов и разработке противоядий. Научные сотрудники еженедельно доят пауков, а затем отправляют яд в лабораторию в Мельбурне, которая производит противоядие путем введения очень маленьких доз кроликам, чтобы у животных выработались антитела. Эти антитела затем перерабатывают в сыворотку, которая нейтрализует токсины яда у людей.

С момента начала программы в 1950-х годах, противоядие, по оценкам ученых, спасло 25 000 австралийцев, которых укусили воронковые пауки. При этом противоядие до сих пор спасает около 300 жизней ежегодно.