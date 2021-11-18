Граф Дракула серед павуків. В Австралії знайдено мегапавука, чиї ікла можуть прокусити ніготь (фото)

Розмір гігантського арахніда становить трохи більше 8 см, при тому що більшість воронкових павуків зазвичай мають ширину від 1-5 см.

Австралійський парк рептилій — громадський зоопарк, у якому міститься колекція воронкових павуків. Цих павуків використовують для отримання отрути, яка потім переробляється для створення протиотрути, пише Live Science.

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Днями науковці зоопарку отримали несподіваний подарунок. Анонімний волонтер пожертвував Парку контейнер із небезпечним воронковим павуком усередині.

Як зазначили співробітники, їх дуже вразив розмір істоти. Гігантський арахнід був розміром трохи більше 8 см, а його вигнуті ікла завдовжки — 2 см. Варто зазначити, що більшість воронкових павуків зазвичай мають ширину від 1-5 см.

"За всі мої 30 років роботи в Парку я ніколи не бачив такого великого воронкового павука", — розповів співробітник Австралійського парку рептилій Майкл Тейт.

Наглядачі парку одразу ж назвали величезну самку арахніда "мегапавуком", проте вони не знають, де її знайшли і хто її впіймав. Вона була упакована в контейнер без будь-яких позначок або інформації про її дарувальника.

"Нам дуже хочеться з'ясувати, звідки вона взялася, тому що сподіваємося знайти інших настільки ж великих павуків", — додав Тейт.

[ + – ] Деякі види воронкових павуків завдають настільки отруйного укусу, що можуть вбити дорослу людину протягом 15 хвилин

Воронкові павуки

Воронкові павуки, яких налічується близько 40 видів з родів Hadronyche та Atrax, мешкають у східній Австралії. Деякі види роблять настільки отруйний укус, що можуть вбити дорослу людину протягом 15 хвилин.

Усі види воронкових павуків мають блискуче, майже безволосе тіло, колір якого варіюється від коричневого до темно-чорного, а також 8 очей, розташованих у два ряди по чотири ока в кожному.

Павуки активні цілий рік і живуть у вологих, прохолодних місцях, оточуючи отвори своїх нір мережею шовкових ниток. Коли комаха, що пролітає повз, або інша тварина торкається шовку, вібрації попереджають павука в норі про несподіваних гостей.

Варто зазначити, що на базі парку наразі діє наукова програма з вивчення тварин отрут та розробки протиотрути. Науковці щотижня доять павуків, а потім відправляють отруту в лабораторію в Мельбурні, яка виробляє протиотруту шляхом введення дуже маленьких доз кроликам, щоб у тварин виробилися антитіла. Ці антитіла потім переробляють на сироватку, яка нейтралізує токсини отрути в людей.

З моменту початку програми в 1950-х роках протиотрута, за оцінками вчених, врятувала 25 000 австралійців, яких вкусили воронкові павуки. При цьому протиотрута досі рятує близько 300 життів щороку.