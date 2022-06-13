С партнером или без. Ученые обнаружили, что сон в компании имеет неожиданные преимущества

А вот те, кто спят с детьми, как отметили эксперты, наоборот испытывают высокий уровень бессонницы, депрессии и стресса.

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Согласно новому исследованию ученых, иметь возлюбленного, который вместе с вами спит, не только приятно, но и может помочь вам лучше выспаться, пишет CTW News.

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Так специалисты из Аризонского университета, пришли к выводу, что люди, которые делят постель с партнером или супругом, спят лучше тех, кто спит в одиночку и могут даже иметь меньший риск таких проблем, как бессонница и апноэ. Апноэ сна — это нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды.

"К сожалению, этот вопрос изучен очень мало. Однако наше исследование показывает, спим ли мы одни или с партнером, членом семьи или домашним животным, может влиять на здоровье и качество нашего сна", — рассказал один из авторов исследования доктор Майкл Гранднер, из Аризонского университета.

В эксперименте приняли участие 1007 взрослых из юго-восточной Пенсильвании. Участники заполняли анкеты, в которых сообщали, как часто они делят постель с партнером/супругом, ребенком/детьми, домашними животными, другими членами семьи или же вовсе ни с кем. Ученые измеряли бессонницу, качество сна, усталость и риск апноэ во сне. Они также учли возраст, пол, расу, доход и образование, чтобы увидеть, не искажают ли они результаты.

[ + – ] Те участники эксперимента, те, кто часто делили постель с ребенком, сообщали о более высоком уровне бессонницы, меньшем контроле над своим сном и имели высокий риск апноэ

В результате те, кто спали с партнером или супругом большую часть ночей, показали более высокое качество сна, чем те, кто спал в одиночестве. Они также демонстрировали меньшее время бодрствования после наступления сна, что является показателем прерывистого сна.

"Мы пришли к выводу, что сон с партнером или супругом оказывает большое влияние на здоровье сна, включая снижение риска апноэ во сне и бессонницы, и общее улучшение качества сна", — добавил ведущий автор исследования Брэндон Фуэнтес из Аризонского университета.

А вот те, кто часто делили постель с ребенком, сообщали о более высоком уровне бессонницы, меньшем контроле над своим сном и имели высокий риск апноэ. Сон с партнером также был связан с более низким уровнем депрессии и тревоги в сравнению с теми, кто чаще спал один, в то время как совместное использование кровати с ребенком чаще ассоциировалось с более высоким стрессом.

Напомним, что недавно исследователям удалось узнать, какая продолжительность сна идеальна для людей старше 40 лет. Как выяснилось, для людей пожилого и среднего возраста наилучшем временем сна является не 8 часов, как все привыкли считать, а 7.