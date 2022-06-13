Із партнером чи без. Учені виявили, що сон у компанії має несподівані переваги

А от ті, хто спить із дітьми, як зазначили експерти, навпаки, відчувають високий рівень безсоння, депресії та стресу.

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Згідно з новим дослідженням учених, мати коханого, який разом із вами спить, не тільки приємно, але й може допомогти вам краще виспатися, пише CTW News.

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Фахівці з університету Арізони дійшли висновку, що люди, які ділять ліжко з партнером або подружжям, сплять краще за тих, хто спить наодинці, та можуть навіть мати менший ризик таких проблем як безсоння й апное. Апное сну — це порушення дихання, при якому людина, яка спить, перестає дихати на короткі періоди.

"На жаль, це питання вивчене дуже мало. Однак наше дослідження показує, спимо ми одні або з партнером, членом сім'ї або домашньою твариною, може впливати на здоров'я та якість нашого сну", — розповів один із авторів дослідження доктор Майкл Гранднер із Арізонського університету.

В експерименті взяли участь 1007 дорослих із південно-східної Пенсільванії. Учасники заповнювали анкети, у яких повідомляли, як часто вони ділять ліжко з партнером/подружжям, дитиною/дітьми, домашніми тваринами, іншими членами сім'ї або зовсім ні з ким. Учені вимірювали безсоння, якість сну, втому та ризик апное уві сні. Вони також врахували вік, стать, расу, дохід і освіту, щоб побачити, чи вони спотворюють результати.

[ + – ] Ті учасники експерименту, хто часто ділили ліжко з дитиною, повідомляли про вищий рівень безсоння, менший контроль над своїм сном і мали високий ризик апное

У результаті ті, хто спав із партнером або подружжям більшу частину ночей, показали вищу якість сну, ніж ті, хто спав на самоті. Вони також демонстрували менший час неспання після настання сну, що є показником уривчастого сну.

"Ми дійшли висновку, що сон із партнером або чоловіком має великий уплив на здоров'я сну, включаючи зниження ризику апное уві сні та безсоння, і загальне поліпшення якості сну", — додав провідний автор дослідження Брендон Фуентес із університету Арізони.

А ось ті, хто часто ділили ліжко з дитиною, повідомляли про вищий рівень безсоння, менший контроль над своїм сном і мали високий ризик апное. Сон із партнером також був пов'язаний із нижчим рівнем депресії та тривоги порівняно з тими, хто частіше спав один, тоді як спільне використання ліжка з дитиною найчастіше асоціювалося з вищим стресом.

Нагадаємо, що нещодавно дослідникам вдалося дізнатися, яка тривалість сну ідеальна для людей старше 40 років. Як з'ясувалося, для людей похилого та середнього віку найкращим часом сну є не 8 годин, як всі звикли рахувати, а 7.