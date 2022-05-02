Забудьте про 8 годин. Вчені назвали ідеальний час сну для людей, яким понад 40 років

Як зазначають дослідники, занадто тривалий чи короткий сон пов'язаний із погіршенням когнітивних функцій та психічного здоров'я людини.

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Згідно з результатами нового дослідження, 7 годин нічного сну є запорукою оптимального когнітивного здоров'я для людей похилого та середнього віку, пише McKnights.

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Під час дослідження проаналізовано дані приблизно 500 000 дорослих віком від 38 до 73 років. Учасникам ставили питання про їхні звички сну та стан психічного здоров'я. Вчені також провели когнітивне тестування, записали генетичні дані та просканували мозок майже 40 000 людей.

За словами дослідників, учасники, які спали довше або менше ніж 7 годин, з більшою ймовірністю мали порушення когнітивних функцій, включаючи дефіцит швидкості обробки інформації, зорової уваги, пам'яті та навичок розв'язання проблем. Але ті, хто спав близько 7 години кожної ночі, мали кращі когнітивні здібності й відносно хороше психічне здоров'я.

Відмінності у структурі мозку, пов'язані з пам'яттю та когнітивною обробкою, частіше зустрічалися в тих, хто спав більше або менше ніж 7 годин. Стабільний час сну також впливав поліпшення когнітивних здібностей і здоров'я.

Сон та деменція

"Попри те, що ми не можемо однозначно стверджувати, що занадто мала чи занадто велика кількість сну спричиняє когнітивні проблеми, наш аналіз, проведений протягом тривалого часу, підтверджує цю ідею", — зазначив вчений Цзяньфен Фен з Університету Фудань у Китаї.

Проте причини, через які літні люди гірше сплять, досить складні й залежать від поєднання наборів генів та структури мозку.

"Допомога літнім людям у покращенні сну може мати вирішальне значення для збереження хорошого психічного здоров'я, добробуту та запобігання зниженню когнітивних здібностей, особливо для пацієнтів з психічними розладами та деменцією", — підсумувала вчена Барбара Саакян з Кембриджського університету.

Нагадаємо, що нещодавно експерти відкрили як мінімум 16 різних видів сну. За їхніми словами, їхнє нове дослідження допоможе краще діагностувати безсоння та схильність до цього стану в людей.