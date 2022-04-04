Не тільки "сови" та "жайворонки". Вчені знайшли щонайменше 16 різних видів сну

За словами вчених, нове дослідження допоможе краще діагностувати безсоння та схильність до цього стану в людей.

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Вчені з Університету Токіо, Японія, під керівництвом Мачіко Каторі вивчили дані тисяч британців, які зберігають у британському біобанку, спеціальному сховищі різної медичної інформації. В результаті вчені виділили 16 різних типів сну в людей, повідомляє ScienceAlert.

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Для визначення моделей неспання та сну учасникам експериментів одягали спеціальні браслети з датчиками, які реагували на рух рук сплячих людей протягом кількох днів.

Вчені з Університету Токіо на основі отриманих даних з'ясували, що наш сон досить різноманітний і складається з різних циклів.

Дослідники виділили 5 основних типів сну, а деякі з них розбили на окремі категорії та підкатегорії.

Перший тип сну характеризується безсонням під час тривалого сну, але з частим пробудженням посеред ночі.

П'ятий тип сну є в людей, які добре сплять всю ніч і не сплять вдень.

Що стосується типів сну 2,3 та 4, то їх вчені розбили на окремі категорії та підкатегорії.

2а — ця категорія сну є в людей, які не мають постійного графіка, щоб нормально поспати, і це може пов'язуватися з позмінною роботою.

2b — це уривчастий сон під час короткої тривалості сну загалом.

3а — це категорія сну в людей, які страждають на безсоння з нормальною тривалістю сну.

3b — це категорія сну в людей, які страждають на безсоння з короткою тривалістю сну.

4а — це категорія сну, коли люди протягом 24 годин намагаються поспати, але це не завжди виходить. Це стан перед безсонням.

[ + – ] Дослідники виділили 5 основних типів сну, а деякі з них розбили на окремі категорії та підкатегорії. Фото: dailysabah.com

Також вчені виділили окремі підкатегорії для 3b та 4b, які показують різні характеристики уривчастого сну.

3b-1 — це підкатегорія людей, які на якийсь час глибоко засинають, але потім не можуть заснути після пробудження.

3b-2 — це підкатегорія людей з неспокійним сном, які часто прокидаються і не можуть заснути кілька годин.

У підкатегорії сну 4b люди з ознаками безсоння, що починається, і які часто прокидаються і засинають посеред ночі. Також це може відбуватися і в ранкові, й у вечірні години.

"Безсоння — це проблема, яка може впливати, й іноді впливає, на психічне та фізичне здоров'я людей. Наше дослідження показує, що можна виявити перші ознаки безсоння та запобігти подальшим негативним наслідкам. Але нам потрібні додаткові дослідження, щоб уточнити наші результати", — каже Каторі.

Нагадуємо, що вчені назвали точний час, коли лягати спати — протипоказано.

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