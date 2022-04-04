Не только "совы" и "жаворонки". Ученые нашли как минимум 16 различных видов сна

По словам ученых, новое исследование поможет лучше диагностировать бессонницу и предрасположенность к этому состоянию у людей.

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Ученые из Университета Токио, Япония, под руководством Мачико Катори изучили данные тысяч британцев, которые хранятся в британском биобанке, специальном хранилище различной медицинской информации. В результате, ученые выделили 16 разных типов сна у людей, сообщает ScienceAlert.

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Для определения моделей бодрствования и сна участникам экспериментов одевали специальные браслеты с датчиками, которые реагировали на движение рук спящих людей в течение нескольких дней.

Ученые из Университета Токио на основе полученных данных выяснили, что наш сон довольно многообразен и состоит из разных циклов.

Исследователи выделили 5 главных типов сна, а некоторые из них были разбиты на отдельные категории и подкатегории.

Первый тип сна характеризуется бессонницей во время продолжительного сна, но с частым просыпанием посреди ночи.

Пятый тип сна присутствует у людей, которые хорошо спят всю ночь и не спят днем.

Что касается типов сна 2,3 и 4, то их ученые разбили на отдельные категории и подкатегории.

2а – эта категория сна есть у людей, которые не имеют постоянного графика, чтобы нормально поспать и это может быть связанно с посменной работой.

2b – это прерывистый сон во время короткой продолжительности сна в целом.

3а — это категория сна у людей, которые страдают бессонницей с нормальной продолжительностью сна

3b — это категория сна у людей, которые страдают бессонницей с короткой продолжительностью сна.

4а – это категория сна, когда люди в течении 24 часов пытаются поспать, но у них это не всегда получается. Это состояние, предшествующее бессоннице.

[ + – ] Исследователи выделили 5 главных типов сна, а некоторые из них были разбиты на отдельные категории и подкатегории Фото: dailysabah.com

Также ученые выделили отдельные подкатегории для 3b и 4b, которые показывают разные характеристики прерывистого сна.

3b-1 — это подкатегория людей, которые на некоторое время глубоко засыпают, но потом не могут заснуть после пробуждения.

3b-2 — это подкатегория людей с беспокойным сном, которые часто просыпаются и не могут заснуть по несколько часов.

В подкатегории сна 4b люди с признаками начинающей бессонницы часто просыпаются и засыпают среди ночи. Также это может происходить и в утренние и в вечерние часы.

"Бессонница – это проблема, которая может влиять и иногда влияет на психическое и физическое здоровье людей. Наше исследование показывает, что можно обнаружить первые признаки бессонницы и предотвратить последующие негативные последствия. Но нам нужны дополнительные исследования, чтобы уточнить наши результаты", — говорит Катори.

Напоминаем, что ученые назвали точное время, когда ложиться спать – противопоказано.

Также Фокус писал о том, как микросон помогает организму снять стресс и чем он может быть опасен.