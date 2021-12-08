Ученые назвали точное время, когда ложиться спать – противопоказано

Исследователи обнаружили два фактора сна, которые могут играть роль в том, как человек усваивает завтрак, и выяснили, чего не следует делать, чтобы взбодриться после плохой ночи.

В исследовании нарушение режима сна и засыпание после полуночи связано с неоптимальной реакцией на прием пищи. В частности, плохой сон влияет на способность организма возвращать уровень глюкозы в норму после еды, сообщает Inverse.

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Сон и его влияние на организм

Исследование показывает, как прерывистый сон может повлиять на способность вашего организма регулировать уровень сахара в крови, и что поздний отход ко сну может плохо сказаться на метаболизме. Продолжительность сна не имеет значения. Даже если вы легли спать в час ночи и проснулись в 12 часов дня, организм все равно переваривает первый прием пищи неоптимально.

"Правильное питание, физические нагрузки и сон – это основа здорового образа жизни. Но сон нельзя разделять", — говорит Пол Фрэнкс из Лундского университета, Швеция.

"Также если вы плохо спали ночью, ни в коем случае нельзя пить энергетические напитки", — добавляет ученый.

В новом исследовании приняли участие чуть меньше тысячи человек. В течение двух недель участники носили датчики для отслеживания сна и устройства для мониторинга уровня глюкозы, которое регистрировало уровень сахара в крови каждые 15 минут. Также они ели специальные завтраки.

[ + – ] Участники эксперимента носили датчики для отслеживания сна и устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови Фото: Inverse/Shutterstock

Результаты эксперимента

В группе из 953 участников Фрэнкс и его коллеги обнаружили, что прерывистый сон и засыпание после полуночи связаны с тем, что организму требуется больше времени, чтобы восстановиться от притока сахара в крови во время завтрака.

Эксперимент показал, что у людей, которые прерывают свой сон, а также у тех, кто поздно ложится, после еды был более высокий уровень сахара в крови и более медленный метаболизм. По словам Фрэнкса, хронически высокий уровень сахара в крови может привести к диабету 2 типа и другим метаболическим проблемам, которые влияют на долголетие и здоровье. В частности, это может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Правильный завтрак

Поэтому ученые рекомендуют завтракать только блюдами с низким содержанием сахара, особенно, если вы плохо спали ночью. И ни в коем случае не пить энергетические напитки.

[ + – ] Ученые рекомендуют завтракать только блюдами с низким содержанием сахара Фото: Inverse/Shutterstock

В дальнейшем ученые хотят провести исследование, чтобы узнать, как на метаболизм и уровень сахара в крови, после плохого сна, повлияют не продуктовые факторы.

"Когда вы плохо спите ночью и уровень глюкозы в крови резко повышается, что произойдет, если вы выполните определенные упражнения на следующее утро? Что будет, если вы не будете есть до обеда?", — задается вопросом Фрэнкс.