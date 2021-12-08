Учені назвали точний час, коли лягати спати – протипоказано

Дослідники виявили два фактори сну, які можуть відігравати роль у тому, як людина засвоює сніданок, і з'ясували, чого не варто робити, щоб підбадьоритися після поганої ночі.

У дослідженні порушення режиму сну та засинання після опівночі пов'язане з неоптимальною реакцією на їду. Зокрема, поганий сон впливає на здатність організму повертати рівень глюкози до норми після їжі, повідомляє Inverse.

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Сон і його вплив на організм

Дослідження показує, як уривчастий сон може вплинути на здатність вашого організму регулювати рівень цукру в крові, і що пізній відхід до сну може погано позначитися на метаболізмі. Тривалість сну не має значення. Навіть якщо ви лягли спати о першій ночі та прокинулися о 12 годині дня, організм усе одно перетравлює перший прийом їжі неоптимально.

"Правильне харчування, фізичні навантаження і сон — це основа здорового способу життя. Але сон не можна розділяти", — говорить Пол Френкс із Лундського університету, Швеція.

"Також якщо ви погано спали вночі, у жодному разі не можна пити енергетичні напої", — додає вчений.

У новому дослідженні взяли участь трохи менше тисячі людей. Протягом двох тижнів учасники носили датчики для відстеження сну та пристрої для моніторингу рівня глюкози, що реєстрували рівень цукру в крові кожні 15 хвилин. Також вони їли спеціальні сніданки.

[ + – ] Учасники експерименту носили датчики для відстеження сну та пристрої для моніторингу рівня глюкози в крові Фото: Inverse/Shutterstock

Результати експерименту

У групі з 953 учасників Френкс і його колеги з'ясували, що переривчастий сон і засинання після опівночі пов'язані з тим, що організму потрібно більше часу, щоб відновитись від припливу цукру в крові під час сніданку.

Експеримент показав, що в людей, які переривають свій сон, а також у тих, хто пізно лягає, після їжі був вищий рівень цукру в крові та повільніший метаболізм. За словами Френкса, хронічно високий рівень цукру в крові може призвести до діабету 2 типу й інших метаболічних проблем, які впливають на довголіття і здоров'я. Зокрема це може підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Правильний сніданок

Тому вчені рекомендують снідати лише стравами з низьким вмістом цукру, особливо, якщо ви погано спали вночі. І в жодному разі не пити енергетичні напої.

[ + – ] Учені рекомендують снідати лише стравами з низьким вмістом цукру Фото: Inverse/Shutterstock

Надалі вчені хочуть провести дослідження, щоб дізнатися, як на метаболізм і рівень цукру в крові після поганого сну вплинуть не продуктові фактори.

"Коли ви погано спите вночі та рівень глюкози в крові різко підвищується, що станеться, якщо ви виконаєте певні вправи наступного ранку? Що буде, якщо ви не будете їсти до обіду?" — запитує Френкс.