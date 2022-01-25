"Секундочку вздремну". Как микросон помогает организму снять стресс и чем он может быть опасен

Микросон — это "план Б" для нашего организма, который запускается, когда мы заработались настолько, что уже не в состоянии контролировать уровень усталости.

Для того, чтобы снять стресс и понизить уровень кортизола, люди используют разные механизмы. Можно гулять, заниматься спортом, творчеством, садоводством, рукодельничать, слушать спокойную музыку и т.д. Иногда стресс заедают и даже запивают таблетками или алкоголем. К одним приемам люди прибегают сознательно, другие обусловлены скорее бессознательными побуждениями.

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Но не всегда принятые меры оказываются достаточными. Мы мало спим, много беспокоимся, стараемся все успеть. Нагрузка на организм растет, а компенсаторные механизмы не обеспечиваются. И тогда организм начинает действовать сам.

Что такое микросон и как его распознать

"Извините, отключился". "Как-то я рассредоточилась, повторите, повторите, пожалуйста!" — случалось вам такое произносить, поясняя собеседнику свои "провалы в памяти"? В медицине это явление называется микросном. Ему подвержены многие люди, но далеко не все это осознают. Потому что, в отличие от других ситуаций, во время микросна человек не понимает, что он спит.

По разным оценкам, микросон длится от 1 до 15, максимум 30 секунд и часто воспринимается людьми именно как короткая "отключка", провал в памяти, который словно бы стирает информацию о том, что произошло совсем недавно. Это происходит потому, что во время микросна человек и спит, и не спит одновременно.

Чтобы мозг мог зарегистрировать сам факт сна, он должен длиться не менее 1 минуты. А поскольку во время микросна мозг быстро переключается между сном и бодрствованием, он просто не успевает это сделать. То, что каждый период сна длится всего несколько секунд, попросту мешает ему это сделать.

Наука сна: 3 уровня погружения в сон и их природа

Сиаваш Панах, доктор медицины, специалист по сну в клинике Северного Колорадо, США, выделяет 3 уровня сна:

преднамеренный сон : ночной или дневной сон, к которому люди прибегают сознательно

: ночной или дневной сон, к которому люди прибегают сознательно ненамеренный или вторгающийся сон : случайный сон, который может произойти на концерте, во время длительных заседаний, лекций и т.д.

: случайный сон, который может произойти на концерте, во время длительных заседаний, лекций и т.д. микросон: очень короткий сон, который длится несколько секунд и отличается от предыдущего тем, что он человеком не осознается.

Во время микросна мозг берет под контроль сознательное состояние человека, обеспечивая мгновенный переход от бодрствования ко сну. Что же происходит в это время? Природа микросна еще полностью не изучена. Однако ученые, занимающиеся исследованием этого явления, отмечают, что во время микросна некоторые части мозга могут оставаться бдительными, другие же на очень короткое время отключаются. Такой процесс называется "локальным сном".

Одним глазком: что такое однополушарный сон

Один из примеров локального сна — это "однополушарный сон". Он характерен для некоторых птиц, морских млекопитающих и пр., которым во время сна нужно оставаться одновременно и бдительными, и спящими. Например, чтобы контролировать окружающую обстановку, всплывать на поверхность для дыхания, не падать во время длительных перелетов и т.д. В последнем случае птицы спят с одним открытым глазом. Во время однополушарного медленноволнового сна силы восстанавливаются быстрее, но при этом остается способность уклоняться от хищников, визуально контролировать обстановку и т.д.

[ + – ] Во время однополушарного сна птицы спят с одним открытым глазом Фото: pexels.com

Человеку однополушарный сон в целом не свойственнен, однако некоторое его подобие возникает в ситуациях, когда мы спим в незнакомой обстановке или нам нужно сохранять повышенную бдительность во время сна. Поэтому в организме человека, живущего в состоянии повышенного стресса, словно бы запускаются защитные механизмы, необходимые для выживания в дикой природе. Когда нельзя полностью отключать мозг, чтобы не стать жертвой хищника.

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Таким образом, можно сказать, что микросон — это естественное природное явление, направленное на восстановление баланса организма в непредсказуемой среде или в ситуации повышенной сложности.

Обратное тоже справедливо. Биологи обнаружили, что в условиях безопасности птицы спят обычным двуполушарным сном, закрывая оба глаза. Например, в зоопарках, в большинстве случаев, так и происходит.

Сон за рулем: когда микросон несет опасность

Частый микросон свидетельствует о перегруженности организма и необходимости больше внимания уделять отдыху в тех или иных его формах. Для организма это — защитный механизм, который позволяет сбрасывать напряжение в ситуациях, когда человек этого не делает сам. Но микросон может быть персонально и социально опасным, если происходит в ситуациях, которые могут приводить к травмам и катастрофам. Например, микросон может наступить у водителей, совершающих дальние рейсы. В таких ситуациях человек подобен птице, находящейся в длительном перелете. И организм, чтобы освободить одни участки мозга, и при этом оставлять бдительными другие, включает механизм микросна.

[ + – ] Микросон может накрыть водителей-дальнобойщиков, совершающих дальние рейсы Фото: GettyImages.com

Можно ли этого избежать? Ученые говорят, что одна из причин микросна — это длительные утомительные занятия. Поэтому он и приводит периодически к травмам на производстве или авариям: человек погружен в рутинное монотонное занятие на протяжении длительного времени. Ему кажется, что его сознание полностью контролирует ситуацию, и он думает: "Я могу еще проехать столько-то километров, сделать столько-то деталей". Но на самом деле организму уже давно пора сбросить перегрузку определенных участков мозга, как следствие наступает сон за рулем.

Вот поэтому перерывы в ходе монотонной деятельности крайне необходимы для обеспечения безопасности — чтобы не отключиться в ответственный момент.

[ + – ] Наука сна гласит: даже короткий сон на 20 минут поможет предотвратить включение механизма микросна Фото: pexels.com

Как помочь организму снять стресс, чтоб ему не пришлось запускать микросон?

Попробуйте использовать следующие рекомендации:

Периодически меняйте вид деятельности. Уже через полчаса монотонной деятельности бдительность притупляется, а потому риск микросна увеличивается. Остановитесь, встаньте, подвигайтесь и продолжайте свою монотонную деятельность.

Немного поспите, если это возможно. Даже короткий сон на 20 минут поможет предотвратить включение механизма микросна.

Если первое и второе невозможно, поговорите с кем-то или даже с собой. Речь ускоряет дыхание, насыщает кровь дополнительным кислородом и пробуждает готовые отключиться клетки мозга.

Природа находит способы защитить человека, даже если он этого не делает сам. Один из этих механизмов — микросон. Но лучше не полагаться на него, а взять ситуацию в свои руки и пересмотреть нагрузку и режим дня. И тогда преимущества медленноволнового полноценного сна благоприятно отразятся на всех сторонах жизни.

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