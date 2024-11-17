Опасность, скрывающаяся в ночной тьме: ученые рассказали о распространенной причине ранней смерти

Замена обычного режима сна на ночные дежурства и дневной отдых уже давно не являются чем-то новым для миллионов людей. Однако недавно ученые обнаружили смертельную опасность, которая скрывается за таким кардинальным изменения графика.

Современная жизнь может значительно нарушить наше восприятие естественного света, и последствия этого могут быть опасными для жизни, говорится в недавнем исследовании международной группы ученых. Они выяснили, что определенное соотношение естественного света со светом, исходящим от экрана, может незаметно привести нас к преждевременной смерти, пишет ScienceAlert.

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Специалист по изучению сна из Университета Флиндерса и автор исследования, Шон Кейн, подчеркивает, что такой недостаток света опасен для жизни: "Воздействие светлых ночей и темных дней может нарушить наши циркадные ритмы, что, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и повышает общий риск смерти". Эти выводы, опубликованные в журнале PNAS, говорят об исключительной важности приведения нашего распорядка дня в соответствие с естественными ритмами организма.

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Проанализировав данные 88 905 участников за восемь лет, исследователи обнаружили, что высокое воздействие искусственного света в ночное время коррелирует с повышением риска смерти на 21-34%, в то время как более высокая освещенность дневным светом снижает этот риск на 17-34%. Исследование, хотя и является обсервационным и не позволяет окончательно установить причинно-следственную связь, подкрепляет идею о том, что нарушенный режим освещения играет роль в ухудшении здоровья и ранней смертности. Нарушение циркадных ритмов, формирующихся под воздействием нестабильных световых циклов, также связано с плохим физическим здоровьем и психическим состоянием.

"Защита светового окружения может быть особенно важна для тех, кто подвержен риску нарушения циркадных ритмов и повышенной смертности, например, в учреждениях интенсивной терапии или ухода за престарелыми", — говорит Дэниел Уиндред, ведущий автор исследования. Компьютерные модели показывают, что поддержание сильных и постоянных циркадных ритмов может снизить риски для здоровья и поддержать долголетие. Обнадеживает то, что решение этой растущей проблемы простое: больше дневного света в часы бодрствования и меньше искусственного освещения ночью".

Ученый-сомнолог Эндрю Филлипс из Университета Флиндерса утверждает: "Наши результаты ясно показывают, что отказ от ночного света и стремление к дневному свету могут способствовать оптимальному здоровью и долголетию, и эта рекомендация проста, доступна и экономически эффективна". Также, некоторые исследования показали, что правильное освещение регулирует гормоны, такие как мелатонин, которые имеют решающее значение для сна и общего состояния здоровья. Такие меры, как проектирование городских пространств с большим доступом естественного света и снижение светового загрязнения, могут иметь далеко идущие последствия для здоровья населения, считают авторы.

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