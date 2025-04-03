Мужчине приснилась победа в лотерее и вскоре он стал миллионером (фото)

История, похожая на сказку, произошла с жителем столицы США по имени Томми М. Мужчина стал обладателем 1 миллиона долларов, и утверждает, что предвидел свою удачу во сне.

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Об этом пишет UPI.

Житель Вашингтона, округ Колумбия, рассказал, что его выигрыш в Powerball в размере 1 миллиона долларов был предсказан во сне, который он увидел незадолго до розыгрыша.

Победитель, которого зовут Томми М., рассказал представителям лотереи, что он переживал трудные времена, прежде чем купить билет на розыгрыш лотерее 26 марта.

"Это было для меня тяжелым ударом. За короткое время я потерял и маму, и собаку", — сказал он.

Томми сказал, что планирует потратить часть своего выигрыша на отпуск, а остальное отложить на пенсию Фото: DC Lottery

Американец рассказал, что удача улыбнулась ему, когда билет, который он купил в магазине Tenley Market на Висконсин-авеню, оказался выигрышным и принес ему 1 миллион долларов.

"На днях мне приснился сон, который показал мне, что я стану миллионером. И вот оно. Это реальность", — сказал победитель лотереи.

Игрок также рассказал, что несколько десятилетий ходит в один и тот же магазин за лотерейными билетами.

"Как постоянные игроки, мы все знакомы друг с другом. Мы обсуждаем выпавшие числа, кто победил — и на этот раз это я", — добавил он.

Томми сказал, что планирует потратить часть своего выигрыша на отпуск, а остальное отложить на пенсию.

Ранее Фокус сообщал, что безработный мужчина стал миллионером после вещего сна. Житель округа Юнион, Нью-Джерси (США), оказался обладателем джекпота в размере 1,5 миллиона долларов после того, как приятное сновидение подтолкнуло его купить лотерейный билет.

Также стало известно, что миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди. Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.