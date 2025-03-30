Увидел знак: безработный мужчина стал миллионером после вещего сна

Житель округа Юнион, Нью-Джерси (США), оказался обладателем джекпота в размере 1,5 миллиона долларов после того, как приятный сон подтолкнул его купить лотерейный билет.

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Об этом пишет UPI.

Как сообщили в лотерее Нью-Джерси, мужчина недавно потерял работу и находился в поиске нового источника дохода. Именно в этот непростой момент ему приснился вдохновляющий сон, который он воспринял как знак.

"Мне всегда говорили, что если снится хороший сон — нужно играть", — рассказал он.

Иллюстративное фото Фото: ua.news

Следуя интуиции, американец приобрел билет на розыгрыш Jersey Cash 5 26 февраля в магазине EZ Check в городе Рауэй. Удача оказалась на его стороне — билет совпал по всем пяти номерам и принес долгожданный джекпот.

"Это даже я не могу объяснить. Я даже не выбирал номера", — признался счастливчик.

По его словам, выигрыш стал настоящим спасением в трудный период.

"Это просто безумие. Позвольте мне сказать вам: Бог отвечает на ваши молитвы. Я искал работу. Конечно, эти деньги будут потрачены с умом", — поделился он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина выиграла $83,5 млн, которые не хотят выплачивать. Лотерейный билет был приобретен через мобильное приложение, что и стало причиной заморозки выплаты. Победительница, пожелавшая остаться анонимной, ранее неоднократно пользовалась им и без проблем получала выплаты.

Также стало известно, что миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди. Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.