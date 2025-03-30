Побачив знак: безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну

Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємний сон підштовхнув його купити лотерейний білет.

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Про це пише UPI.

Як повідомили в лотереї Нью-Джерсі, чоловік нещодавно втратив роботу і перебував у пошуку нового джерела доходу. Саме в цей непростий момент йому наснився надихаючий сон, який він сприйняв як знак.

"Мені завжди говорили, що якщо сниться гарний сон — потрібно грати", — розповів він.

Ілюстративне фото Фото: ua.news

Дотримуючись інтуїції, американець придбав квиток на розіграш Jersey Cash 5 26 лютого в магазині EZ Check у місті Рауей. Удача виявилася на його боці — квиток збігся за всіма п'ятьма номерами й приніс довгоочікуваний джекпот.

"Це навіть я не можу пояснити. Я навіть не обирав номера", — зізнався щасливчик.

За його словами, виграш став справжнім порятунком у важкий період.

"Це просто безумство. Дозвольте мені сказати вам: Бог відповідає на ваші молитви. Я шукав роботу. Звичайно, ці гроші будуть витрачені з розумом", — поділився він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виграла $83,5 млн, які не хочуть виплачувати. Лотерейний білет було придбано через мобільний додаток, що і стало причиною заморозки виплати. Переможниця, яка побажала залишитися анонімною, раніше неодноразово користувалася ним і без проблем отримувала виплати.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.