Джекпот на паузі: жінка виграла $83,5 млн, які не хочуть виплачувати

Лотерейний білет було придбано через мобільний додаток, що і стало причиною заморозки виплати. Переможниця, яка побажала залишитися анонімною, раніше неодноразово користувалася ним і без проблем отримувала виплати.

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Техаська лотерея опинилася в центрі політичного та юридичного скандалу після того, як жінці, яка виграла джекпот у розмірі 83,5 мільйона доларів, відмовили у виплаті виграшу. Причиною стало те, що квиток було придбано через мобільний додаток Jackpocket, який дає змогу купувати лотерейні білети дистанційно. Про це пише Lad Bible.

Виграш було зафіксовано 17 лютого, і спочатку ніщо не віщувало проблем. Переможниця, яка побажала залишитися анонімною, раніше неодноразово користувалася додатком і без проблем отримувала виплати. Її адвокат Ренді Хоурі заявив, що жінка, бувши вдовою, віддавала перевагу такому способу гри заради безпеки та зручності.

Однак ситуація незабаром стала політично напруженою. Губернатор Техасу Ден Патрік висловив сумнів у чесності виграшу і закликав до розслідування, наголосивши, що "лотерея має бути справедливою для всіх учасників". А 24 лютого правоохоронним органам доручили провести розслідування не тільки цього випадку, а й аналогічного виграшу у квітні 2023 року.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Жінці повідомили, що її призова сума буде заморожена до закінчення розслідування. За словами адвоката, всі попередні перевірки було пройдено, і клієнтка діяла суворо в межах правил.

"Якщо ви дозволяєте людині грати за вашими правилами, вона виграє, а ви відмовляєтеся платити їй — то навіщо взагалі комусь грати в техаську лотерею?" — поставив риторичне запитання Хоурі.

Сама жінка також виступила із заявою.

"Я просто витратила 20 доларів. Це не моя вина. Я не купувала тисячі квитків і не намагалася обдурити систему", — зазначила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок. Жінка дослухалася до поради продавця в магазині й виграла в новій лотереї. Переможниця поки не вирішила, на що витратить призові гроші.