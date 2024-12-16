Хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні

Під час поїздки друзі зазирнули у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.

Related video

38-річний Раян Гойл із Рочдейла (Англія), який виграв у лотерею EuroMillions приголомшливу суму в 58 мільйонів фунтів стерлінгів, вирішив поділитися своїм щастям із друзями. Власник власного столярного бізнесу запросив сімох товаришів у розкішну подорож до Дубая, яку вони точно не забудуть. Про це пише Daily Star.

Гойл орендував два шикарні пентхауси на верхньому поверсі готелю Five Jumeirah Village, заплативши по 10 000 фунтів стерлінгів за кожен. У компанії близьких друзів він провів тиждень, наповнений розкішшю і веселощами.

Подорож включала відвідування знаменитого пляжного клубу Zero Gravity, де раніше відпочивала поп-зірка Джастін Бібер. Крім того, друзі насолоджувалися елітним шампанським і горілкою вартістю 1 700 фунтів стерлінгів за пляшку.

Раян, який раніше рідко подорожував за кордон, зізнався, що це була можливість нарешті відзначити перемогу Фото: SWNS

Раян, який раніше рідко подорожував за кордон, зізнався, що це була можливість нарешті відзначити перемогу після зняття обмежень COVID-19.

"Через пандемію ми всі зіткнулися з труднощами. Тому було важливо відволіктися, повеселитися і подарувати друзям незабутні враження. Ми дружимо вже понад 20 років, і я хотів зробити щось особливе для них", — розповів він.

Один із його друзів, Пітер Геррі, назвав Раяна "найкращим другом на світі" і зазначив, що гроші не змінили його спосіб життя.

"Він залишається тим же простим і добрим хлопцем, яким був до виграшу. Його щедрість перевершила всі наші очікування. Це був найкращий тиждень у нашому житті", — сказав він.

Пляжний клуб Zero Gravity Фото: Besuche Dubai

Поїздка завершилася на найвищій ноті. Попри те, що спочатку вони летіли економ-класом, на зворотний рейс Гойл забезпечив друзям квитки в перший клас за 6 000 фунтів стерлінгів кожен. Однак перемога в лотереї принесла не тільки радості. Раян зізнається, що незабаром після оголошення про виграш йому почали надходити прохання про гроші та несподівані пропозиції від жінок.

"Це кумедно, але я залишаюся собою і дивлюся на все тверезо", — зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. Мередіт Таббоун зазначила, що будинок перебував у жалюгідному стані. Ремонт зайняв близько 5 років, але результат перевершив очікування, адже будівля поєднує сучасний комфорт і збережені історичні елементи.

Також стало відомо, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.