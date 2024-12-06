Пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів (фото)

Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.

24-річна няня Лорен Кін з Глостера (Англія) стала власницею розкішного будинку вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів завдяки участі в конкурсі Omaze. Дівчина вирішила спробувати свою удачу, оформивши підписку за 20 фунтів, і тепер її життя кардинально змінилося. Про це пише Lad Bible.

Британка дізналася про свою перемогу телефоном, прямуючи до McDonald's. Їй довелося відмовитися від запланованого перекусу, але вона стверджує, що це було того варте.

"Відмова від бургерів зробила мене мультимільйонером", — сказала вона.

На момент дзвінка вона скептично поставилася до новини, але, повернувшись додому, побачила команду Omaze, яка повідомила їй про виграш.

Виграний будинок, розташований у Вірралі Фото: Omaze

Виграний будинок, розташований у Вірралі, натхненний дизайном особняків Голлівудських пагорбів. У ньому п'ять спалень, кінозал, приголомшливий вид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом. Крім того, Лорен отримала 250 000 фунтів готівкою, які допоможуть їй облаштуватися в новому будинку. Якщо вона вирішить не жити в особняку, вона зможе здавати його в оренду, отримуючи до 8 000 фунтів на місяць.

У будинку є п'ять спалень, кінозал і відкритий басейн із підігрівом Фото: Omaze

До перемоги Лорен жила з батьком у його двокімнатній квартирі. Тепер вона з радістю переїде в новий будинок разом зі своїм партнером Раяном Мітчеллом, з яким зустрічається з 18 років. Вона жартує, що особняк стане його подарунком одразу на день народження і Різдво.

"Ми роками збирали гроші на житло і навіть не могли мріяти про такий будинок. Тепер у нас є можливість будувати майбутнє, не турбуючись про житло", — каже Лорен.

Замість ікри та шампанського Лорен повернулася в McDonald's за дитячим меню.

"Будинок просто неймовірний, ми не можемо дочекатися, коли влаштуємо тут велику вечірку для друзів", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.