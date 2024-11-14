Жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками (фото)

Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонеркою, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Сері Робертс, колишня медсестра з Лланберіса, Гвінед (Велика Британія), разом із чоловіком Полом виграла великий приз в 1 мільйон фунтів стерлінгів у розіграші EuroMillions Millionaire Maker у листопаді 2023 року, але продовжує шукати в магазинах товари зі знижками. Про це пише Daily Star.

Виграш приніс сім'ї величезне полегшення, позбавивши їх постійних переживань про те, як вони справлятимуться зі щомісячними рахунками та витратами.

"Тепер, коли кінець місяця більше не викликає в нас стресу, ми справді можемо насолоджуватися життям", — ділиться Сері.

Попри удачу, Сері зізнається, що звичка шукати знижки залишилася з нею.

"Я все одно не купую в одному місці, якщо знаю, що десь дешевше. Думаю, це не зміниться", — додає вона.

Подружжя опинилося серед 408 щасливчиків з Уельсу, які вигравали в лотерею EuroMillions за останні 30 років Фото: Daily Star

Подружжя опинилося серед 408 щасливчиків з Уельсу, які вигравали в лотерею EuroMillions за останні 30 років. Сері та Пол зуміли втілити давню мрію, купивши будинок у своєму рідному місті. Жінка згадує момент, коли вони дізналися про свій виграш. Подружжя спостерігало за грою сина у футбол, коли Пол зателефонував на лінію для переможців.

"Ніхто не забив гол, але наша машина тряслася від емоцій. Діти плакали на задньому сидінні, а ми з Полом — спереду", — згадує британка.

Після цього Сері відчувала складні емоції від свого виграшу: на її банківському рахунку з'явилася величезна сума, але вона не могла витратити гроші цілих шість тижнів, поки не усвідомила нову реальність. Зрештою вона дозволила собі покупку — автомобіль, адже до цього їй доводилося позичати машину.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, пропустивши похід у бар. Том Стінсон, який переміг у популярній британській лотереї Omaze, тепер володіє розкішним будинком вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів, неподалік від морського узбережжя.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.