Пророцтво збулося: чоловік став мільйонером, пропустивши похід у бар (фото)

Том Стінсон, який переміг у популярній британській лотереї Omaze, тепер володіє розкішним будинком вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів, неподалік від морського узбережжя.

Житель графства Кент (Англія), Том Стінсон, ледь не упустив шанс стати володарем шикарного особняка і значного грошового призу від компанії Omaze, вирушивши в паб, коли його дружина Керол почула стукіт у двері. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який переміг у популярній британській лотереї Omaze Million Pound House Draw, тепер володіє розкішним будинком вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів у мальовничому Девоні, неподалік від морського узбережжя. До головного призу додаються 250 000 фунтів стерлінгів готівкою, які пара зможе витратити на свій розсуд.

У будинку, який нагадує кадри з фільму, є все для комфортного життя: чотири просторі спальні, власний басейн із підігрівом і приголомшливий панорамний вид на пагорби та море. Коли представники Omaze повідомили про виграш, Том, за його словами, був у повному шоці:

"Не вірив своїм вухам. Пропустивши пінту в пабі, я став мільйонером — найкраще пиво, яке я так і не випив", — сказав британець.

У будинку, який нагадує кадри з фільму, є все для комфортного життя Фото: SWNS

Тепер у Тома і Керол, які раніше мешкали в скромному будинку з двома спальнями, є кілька варіантів: вони можуть залишитися в будинку, здавати його в оренду (вартість оренди в цій місцевості сягає 7 000 фунтів стерлінгів на місяць) або продати, отримавши значну суму.

Сім'я вже планує великі свята біля басейну для онуків, а сам Том упевнений, що цей виграш змінить життя не тільки для нього і Керол, а й для їхніх дітей та онуків. Подружжя хоче не тільки влаштуватися в новому будинку, а й створити "спадщину для дітей та онуків".

"До нас приїхала дочка, і ми відсвяткували цю подію, випивши пару пляшок шампанського і з'ївши велику порцію китайської їжі! Вряди-годи печиво з передбаченнями виявилося вірним", — додав британець.

Сім'я вже планує великі свята біля басейну для онуків Фото: SWNS

Примітно, що Том уже давно підтримує благодійну організацію CALM, що допомагає людям справлятися з труднощами, і вважає, що його перемога — гарний привід ще раз підкреслити важливість ментального здоров'я.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Херт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.