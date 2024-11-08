Предсказание сбылось: мужчина стал миллионером, пропустив поход в бар (фото)

Том Стинсон, победивший в популярной британской лотерее Omaze, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, неподалеку от морского побережья.

Житель графства Кент (Англия), Том Стинсон, едва не упустил шанс стать обладателем шикарного особняка и внушительного денежного приза от компании Omaze, отправившись в паб, когда его жена Кэрол услышала стук в дверь. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, победивший в популярной британской лотерее Omaze Million Pound House Draw, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов в живописном Девоне, неподалеку от морского побережья. К главному призу прилагаются 250 000 фунтов стерлингов наличными, которые пара сможет потратить по своему усмотрению.

В доме, который напоминает кадры из фильма, есть все для комфортной жизни: четыре просторные спальни, собственный бассейн с подогревом и потрясающий панорамный вид на холмы и море. Когда представители Omaze сообщили о выигрыше, Том, по его словам, был в полном шоке:

"Не верил своим ушам. Пропустив пинту в пабе, я стал миллионером — лучшее пиво, которое я так и не выпил", — сказал британец.

В доме, который напоминает кадры из фильма, есть все для комфортной жизни Фото: SWNS

Теперь у Тома и Кэрол, которые ранее жили в скромном доме с двумя спальнями, есть несколько вариантов: они могут остаться в доме, сдавать его в аренду (стоимость аренды в этой местности достигает 7 000 фунтов стерлингов в месяц) или продать, получив значительную сумму.

Семья уже планирует большие праздники у бассейна для внуков, а сам Том уверен, что этот выигрыш изменит жизнь не только для него и Кэрол, но и для их детей и внуков. Супруги хотят не только обосноваться в новом доме, но и создать "наследие для детей и внуков".

"К нам приехала дочь, и мы отпраздновали это событие, выпив пару бутылок шампанского и съев большую порцию китайской еды! В кои-то веки печенье с предсказаниями оказалось верным", — добавил британец.

Семья уже планирует большие праздники у бассейна для внуков Фото: SWNS

Примечательно, что Том уже давно поддерживает благотворительную организацию CALM, помогающую людям справляться с трудностями, и считает, что его победа — хороший повод еще раз подчеркнуть важность ментального здоровья.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и через несколько минут стал миллионером. Джордж Херт во время обеденного перерыва вместе с коллегами зашел в магазин и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.