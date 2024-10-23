Мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и через несколько минут стал миллионером (фото)

Джордж Херт во время обеденного перерыва вместе с коллегами зашел в магазин и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Related video

Джордж Херт из Вирджинии (США) рассказал, что поход в магазин, начавшийся с шутки о выигрыше в лотерею, закончился призом в 1 миллион долларов. Об этом пишет UPI.

Американец рассказал представителям лотереи Вирджинии, что во время обеденного перерыва он вместе с двумя коллегами зашел в магазин 604 Minute Market в Роаноке и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Шутка Херта оказалась пророческой, когда он купил четыре лотерейных билета, и один из них, игра Virginia Millions, принесла ему главный приз в 1 миллион долларов.

"Я доказываю, что молитвы могут быть услышаны", — сказал Херт.

Джордж Херт получит свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере 571 000 долларов Фото: Virginia Lottery

Херт решил получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере 571 000 долларов до вычета налогов. Он не сообщил, есть ли у него какие-либо ближайшие планы на эти деньги.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.