Чоловік пожартував про виграш у лотерею і за кілька хвилин став мільйонером (фото)

Джордж Герт під час обідньої перерви разом із колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

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Джордж Герт із Вірджинії (США) розповів, що похід до магазину, який розпочався з жарту про виграш у лотерею, закінчився призом у 1 мільйон доларів. Про це пише UPI.

Американець розповів представникам лотереї Вірджинії, що під час обідньої перерви він разом із двома колегами зайшов до магазину 604 Minute Market у Роаноку і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Жарт Герта виявився пророчим, коли він купив чотири лотерейні білети, і один із них, гра Virginia Millions, принесла йому головний приз в 1 мільйон доларів.

"Я доводжу, що молитви можуть бути почуті", — сказав Герт.

Джордж Герт отримає свій виграш у вигляді одноразової виплати в розмірі 571 000 доларів Фото: Virginia Lottery

Херт вирішив отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати в розмірі 571 000 доларів до вирахування податків. Він не повідомив, чи є у нього якісь найближчі плани на ці гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.