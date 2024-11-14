Женщина сорвала крупный джекпот, но продолжает покупать все по скидкам (фото)

Выигрыш принес семье Робертс облегчение, избавив от тревог о счетах, но даже став миллионером, женщина по имени Сери продолжает искать товары по скидкам.

Сери Робертс, бывшая медсестра из Лланбериса, Гвинед (Великобритания), вместе с мужем Полом выиграла крупный приз в 1 миллион фунтов стерлингов в розыгрыше EuroMillions Millionaire Maker в ноябре 2023 года, но продолжает искать в магазинах товары по скидкам. Об этом пишет Daily Star.

Выигрыш принес семье огромное облегчение, избавив их от постоянных переживаний о том, как они будут справляться с ежемесячными счетами и тратами.

"Теперь, когда конец месяца больше не вызывает у нас стресса, мы действительно можем наслаждаться жизнью", — делится Сери.

Несмотря на удачу, Сери признается, что привычка искать скидки осталась с ней.

"Я все равно не покупаю в одном месте, если знаю, что где-то дешевле. Думаю, это не изменится", — добавляет она.

Супруги оказались в числе 408 счастливчиков из Уэльса, которые выигрывали в лотерею EuroMillions за последние 30 лет Фото: Daily Star

Супруги оказались в числе 408 счастливчиков из Уэльса, которые выигрывали в лотерею EuroMillions за последние 30 лет. Сери и Пол сумели воплотить давнюю мечту, купив дом в своем родном городе. Женщина вспоминает момент, когда они узнали о своем выигрыше. Супруги наблюдали за игрой сына в футбол, когда Пол позвонил на линию для победителей.

"Никто не забил гол, но наша машина тряслась от эмоций. Дети плакали на заднем сиденье, а мы с Полом — спереди", — вспоминает британка.

После этого Сери испытывала сложные эмоции от своего выигрыша: на ее банковском счете появилась огромная сумма, но она не могла потратить деньги целых шесть недель, пока не осознала новую реальность. В конечном итоге она позволила себе покупку — автомобиль, ведь до этого ей приходилось одалживать машину.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, пропустив поход в бар. Том Стинсон, победивший в популярной британской лотерее Omaze, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, неподалеку от морского побережья.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.