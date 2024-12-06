Пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов (фото)

Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.

24-летняя няня Лорен Кин из Глостера (Англия) стала обладательницей роскошного дома стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов благодаря участию в конкурсе Omaze. Девушка решила попробовать свою удачу, оформив подписку за 20 фунтов, и теперь ее жизнь кардинально изменилась. Об этом пишет Lad Bible.

Британка узнала о своей победе по телефону, направляясь в McDonald's. Ей пришлось отказаться от запланированного перекуса, но она утверждает, что это было того стоило.

"Отказ от бургеров сделал меня мультимиллионером", — сказала она.

На момент звонка она скептически отнеслась к новости, но, вернувшись домой, увидела команду Omaze, которая сообщила ей о выигрыше.

Выигранный дом, расположенный в Уиррале Фото: Omaze

Выигранный дом, расположенный в Уиррале, вдохновлен дизайном особняков Голливудских холмов. В нем пять спален, кинозал, потрясающий вид на побережье и открытый бассейн с подогревом. Кроме того, Лорен получила 250 000 фунтов наличными, которые помогут ей обустроиться в новом доме. Если она решит не жить в особняке, она сможет сдавать его в аренду, получая до 8 000 фунтов в месяц.

В доме есть пять спален, кинозал и открытый бассейн с подогревом Фото: Omaze

До победы Лорен жила с отцом в его двухкомнатной квартире. Теперь она с радостью переедет в новый дом вместе со своим партнером Райаном Митчеллом, с которым встречается с 18 лет. Она шутит, что особняк станет его подарком сразу на день рождения и Рождество.

"Мы годами копили деньги на жилье и даже не могли мечтать о таком доме. Теперь у нас есть возможность строить будущее, не беспокоясь о жилье", — говорит Лорен.

Вместо икры и шампанского Лорен вернулась в McDonald's за детским меню.

"Дом просто невероятный, мы не можем дождаться, когда устроим здесь большую вечеринку для друзей", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала крупный джекпот, но продолжает покупать все по скидкам. Выигрыш принес семье Робертс облегчение, избавив от тревог о счетах, но даже став миллионером, женщина по имени Сери продолжает искать товары по скидкам.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.