Парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране

Во время поездки друзья заглянули в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

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38-летний Райан Хойл из Рочдейла (Англия), выигравший в лотерею EuroMillions ошеломляющую сумму в 58 миллионов фунтов стерлингов, решил поделиться своим счастьем с друзьями. Владелец собственного столярного бизнеса пригласил семерых товарищей в роскошное путешествие в Дубай, которое они точно не забудут. Об этом пишет Daily Star.

Хойл арендовал два шикарных пентхауса на верхнем этаже отеля Five Jumeirah Village, заплатив по 10 000 фунтов стерлингов за каждый. В компании близких друзей он провел неделю, наполненную роскошью и весельем.

Путешествие включало посещение знаменитого пляжного клуба Zero Gravity, где ранее отдыхала поп-звезда Джастин Бибер. Кроме того, друзья наслаждались элитным шампанским и водкой стоимостью 1 700 фунтов стерлингов за бутылку.

Райан, который ранее редко путешествовал за границу, признался, что это была возможность наконец-то отметить победу Фото: SWNS

Райан, который ранее редко путешествовал за границу, признался, что это была возможность наконец-то отметить победу после снятия ограничений COVID-19.

"Из-за пандемии мы все столкнулись с трудностями. Поэтому было важно отвлечься, повеселиться и подарить друзьям незабываемые впечатления. Мы дружим уже более 20 лет, и я хотел сделать что-то особенное для них", — рассказал он.

Один из его друзей, Питер Гэрри, назвал Райана "лучшим другом на свете" и отметил, что деньги не изменили его образ жизни.

"Он остается тем же простым и добрым парнем, каким был до выигрыша. Его щедрость превзошла все наши ожидания. Это была лучшая неделя в нашей жизни", — сказал он.

Пляжный клуб Zero Gravity Фото: Besuche Dubai

Поездка завершилась на высшей ноте. Несмотря на то, что изначально они летели эконом-классом, на обратный рейс Хойл обеспечил друзьям билеты в первый класс за 6 000 фунтов стерлингов каждый. Однако победа в лотерее принесла не только радости. Райан признается, что вскоре после объявления о выигрыше ему начали поступать просьбы о деньгах и неожиданные предложения от женщин.

"Это забавно, но я остаюсь собой и смотрю на все трезво", — отметил он.

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