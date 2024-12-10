Женщина купила дом в Италии за 1 евро: сколько она потратила на его ремонт (фото)

Мередит Таббоун отметила, что дом находился в плачевном состоянии. Ремонт занял около 5 лет, но результат превзошел ожидания, ведь здание сочетает современный комфорт и сохраненные исторические элементы.

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Мередит Таббоун, жительница Чикаго (США), за последние пять лет инвестировала почти полмиллиона долларов и бесчисленные часы своего времени в создание дома мечты в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Этот проект стал для нее не просто реконструкцией старинного здания, но и эмоциональным мостом между прошлым и будущим. Об этом пишет CNBC.

Все началось в 2019 году, когда Таббоун узнала о программе продажи заброшенной недвижимости в Самбука-ди-Сицилия по цене от 1 евро. В это же время, изучая свою семейную историю, она выяснила, что ее прадед родился в этом же городке. Это совпадение стало для нее знаком. Вскоре Мередит сделала ставку и выиграла дом.

На ремонт ушло около 475 000 долларов Фото: CNBC В доме есть две основные спальни и гостевые комнаты Фото: CNBC

За символическую цену в 1 евро американка приобрела здание, а затем через частную сделку купила соседний дом. Общая стоимость двух объектов составила чуть более 29 000 долларов. Однако состояние недвижимости оставляло желать лучшего, ведь дома требовали капитального ремонта, а крыша была покрыта асбестом.

Мередит приступила к масштабной реконструкции, увеличив площадь дома до 250 квадратных метров. На ремонт ушло около 475 000 долларов, но результат превзошел все ожидания. Дом, названный Casa dell'Architetto в честь отца-архитектора Таббоун, сочетает современный комфорт и сохраненные исторические элементы, такие как оригинальные арки и уникальная лестница. В нем теперь есть две основные спальни, гостевые комнаты, библиотека, сауна, террасы и даже печь для пиццы.

Американка купила дом в 2019 году Фото: CNBC Женщина приобрела здание, а затем через частную сделку купила соседний дом Фото: CNBC

Проект, длившийся более четырех лет, стал для Таббоун не только способом воссоединиться с семейными корнями, но и возможностью пересмотреть свой подход к жизни и работе.

"Этот дом — это мост между моим прошлым и будущим", — говорит она.

Сегодня Мередит проводит на Сицилии несколько месяцев в году, принимает гостей и устраивает ужины для новых друзей. В будущем она планирует передать дом деревне, чтобы сохранить его для будущих поколений.

"Сохранение таких старых зданий имеет огромное значение. Это наследие невозможно воссоздать с помощью современных технологий", — подчеркивает американка.

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