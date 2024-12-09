Блогер нашел старинный заброшенный дом с древними артефактами: что было внутри (видео)

Ли Уилкинсон и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. На этот раз они нашли статуи сфинксов, изображения кобр, пентаграммы и папирусы с иероглифами.

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Группа городских исследователей обнаружила в Мидлендсе (Великобритания) заброшенный дом, полный древнеегипетских артефактов, которые превратили его в настоящий музей, посвященный культуре Древнего Египта. Об этом рассказал 35-летний блогер Ли Уилкинсон, известный в сети под ником Urbex Uncovered.

35-летний Ли Уилкинсон, известный в сети под ником "Urbex Uncovered", и его друзья осматривали дом с тремя спальнями, когда неожиданно наткнулись на уникальное зрелище. Войдя внутрь через незапертую дверь, они обнаружили множество антикварных предметов искусства, а на кухне их ждала четырехфутовая статуя мумии Тутанхамона.

Поднявшись наверх, исследователи увидели комнаты, полные египетских артефактов: статуи сфинксов и Анубиса, изображения кобр, пентаграммы, папирусы с иероглифами и множество других необычных вещей. По словам Ли, общее количество найденных предметов достигает тысячи.

"Эти святыни выглядели безупречно среди грязных комнат, покрытых паутиной. Мы были поражены увиденным. Все три спальни наверху были словно из другого мира — это дорогостоящие, качественные предметы, чего мы раньше не встречали", — рассказал он.

Войдя внутрь через незапертую дверь, иссследователи обнаружили множество антикварных предметов искусства Фото: SWNS По словам блогера, все три спальни наверху были словно из другого мира Фото: SWNS

Ли отметил, что такие находки — редкость даже для опытных исследователей. Однако он подчеркнул, что их деятельность полностью законна и не связана с кражами или вандализмом.

"Люди иногда думают, что мы взламываем двери или грабим дома, но это не так. Мы исследуем только заброшенные здания и входим в них через открытые двери или окна. Мы не берем ничего с собой, только фотографируем", — добавил он.

Ли и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. Найденные объекты они тщательно документируют, делясь своими открытиями в социальных сетях.

Ранее Фокус сообщал, что капсула времени нашла своего создателя спустя 30 лет. Фэй Пулейн и Адам Браун заметили старую коробку из-под сигарет, внутри которой лежали монеты, ключ и удостоверение личности, принадлежащее Майклу Уайтхеду. Помимо этого, они обнаружили записку.

Также стало известно, что в заброшенном доме нашли загадочное завещания 164-летней давности. Лука Гоури-Смит, исследуя семейный особняк, наткнулся на уникальный документ среди старых фотографий на чердаке. Мужчина решил изучить таинственное завещание, чтобы узнать историю своей семьи.