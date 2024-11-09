В заброшенном доме нашли загадочное завещания 164-летней давности (фото)

Лука Гоури-Смит, исследуя семейный особняк, наткнулся на уникальный документ среди старых фотографий на чердаке. Мужчина решил изучить таинственное завещание, чтобы узнать историю своей семьи.

Завещание, датированное 1860 годом, недавно было найдено в заброшенном доме в Финляндии. Лука Гоури-Смит, исследуя семейное поместье, наткнулся на документ среди старых фотографий. Его происхождение до сих пор покрыто тайной. Об этой истории пишет Newsweek.

Завещание удивило не только своей древностью, но и изысканным почерком на старинном пергаменте, который прекрасно сохранился, несмотря на время.

Дом, принадлежавший когда-то прабабушке Гоури-Смита, использовался семьей в качестве загородной резиденции, но в последние десятилетия стоял пустым. Здание постепенно разрушалось, хотя недавно брат Луки решил провести небольшой ремонт крыши, чтобы сохранить его. Именно во время этого визита он и нашел документ, который вызвал множество вопросов, ведь в семейной истории о нем раньше никто не упоминал.

Завещание удивило не только своей древностью, но и изысканным почерком на старинном пергаменте Фото: newsweek

Завещание привлекло внимание мужчины и Гоури-Смит решил обратиться к пользователям Reddit, чтобы узнать больше о личности человека, подписавшего документ. Один из пользователей помог установить имя владельца завещания — Роберт Смит Истер, живший в середине XIX века. Однако в семье Гоури-Смита фамилия Истер неизвестна, что породило новую версию: вероятно, завещание было найдено прабабушкой Луки, когда она купила этот дом в Финляндии, или же его приобрели в антикварной лавке и сохранили как интересный артефакт.

Помимо даты и имени Роберта Смита Истера документ смог рассказать о последней воле мужчины. Одному из его родственников было завещано 90 фунтов стерлингов и дом, что в то время представляло собой внушительное состояние. Такие детали, вместе с элегантным стилем рукописи, делают завещание не только исторически, но и культурно ценным.

Некоторые пользователи Reddit предположили, что документ может стоить около 50 долларов на рынке старинных бумаг, но Гоури-Смит не намерен его продавать. Он планирует поставить завещание в рамку и сохранить его как напоминание о загадочных страницах истории семьи.

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