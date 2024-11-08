"Последний президент": 200-летняя книга породила заговор о путешествующем во времени Трампе

Серия малоизвестных романов викторианской эпохи вызвала бурные обсуждения в соцсетях из-за их удивительных параллелей с приходом к власти Дональда Трампа.

В сети разгорелись споры вокруг серии викторианских романов о "бароне Трампе" и их странных сходств с современностью. Об этом пишет Metro.

Написанные в конце XIX века юристом и писателем Ингерсоллом Локвудом, эти книги рассказывают о путешествиях богатого юного барона Трампа — наследника замка, носившего его фамилию. Пресыщенный роскошью, юный аристократ отправляется в Россию, где его жизнь меняется. По пути его наставляет загадочный учитель по имени Дон, который помогает барону открыть портал в другие миры.

Особый интерес у читателей вызвала третья книга Локвуда, "Последний президент", — политический триллер, который поразительно напоминает реальную обстановку вокруг президентства Дональда Трампа. В романе описывается, как в Нью-Йорке, под предводительством анархистов и социалистов, проходят волнения после избрания президентом политического аутсайдера. Толпа угрожает разграбить дома богатых, а действие разворачивается у здания на Пятой авеню, где сегодня находится знаменитая башня Трампа.

Серия малоизвестных романов викторианской эпохи вызвала бурные обсуждения в соцсетях Фото: Wikipedia

Открытие книг породило множество теорий, включая гипотезу о том, что главный герой якобы является путешественником во времени. По версии сторонников этой теории, семья Трампа владеет секретом путешествий во времени через связи с родственником Джоном, ученым и инженером, которому якобы удалось получить доступ к записям Николы Теслы.

Не остался в стороне и Голливуд: режиссер Ли Скотт, сторонник Дональда Трампа, объявил о планах по созданию фэнтези-фильма по мотивам книг Локвуда, намереваясь таким образом "позабавить СМИ". Скотт добавил, что хочет показать все сходства с современностью и создать проект, который "оценят те, кто постоянно сидит в интернете".

"Я большой поклонник троллинга, и создание этого фильма — прекрасная возможность повеселится", — добавляет он.

Ранее Фокус сообщал, что стример выиграл целое состояние, сделав ставку в размере $1 млн на Дональда Трампа. Адин Росс заявил, что рад был поддержать своего фаворита, которого он назвал "единственным достойным кандидатом".

Также стало известно, что женщина, которая "умерла" во время операции, вернулась к жизни. История Пэм Рейнольдс стала важной вехой в исследовании сознания, жизни и смерти. Женщина наблюдала за собственной операцией со стороны, а ее возвращение в тело было похоже на "погружение в ледяную воду".