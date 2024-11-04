Увидела нечто невозможное: женщина, которая "умерла" во время операции, вернулась к жизни

История Пэм Рейнольдс стала важной вехой в исследовании сознания, жизни и смерти. Женщина наблюдала за собственной операцией со стороны, а ее возвращение в тело было похоже на "погружение в ледяную воду".

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Жительница США Пэм Рейнольдс Лоуэри, находившаяся "на грани смерти" во время сложной операции на головном мозге, поделилась воспоминаниями о своем уникальном околосмертном опыте, который она описывает как "погружение в ледяную воду" при возвращении в свое тело. Об этой истории вспоминает The Mirror.

Женщина утверждает, что наблюдала за операцией со стороны, а ее возвращение в тело было похоже на "погружение в ледяную воду". Этот случай признан одним из наиболее задокументированных и исследованных в области околосмертных переживаний.

Пэм обратилась за помощью к медикам после серии тревожных симптомов — головокружений, приступов паралича и временных нарушений речи. При обследовании выяснилось, что у нее была крупная аневризма вблизи ствола мозга, и обычная операция была бы слишком опасной из-за ее расположения. Врачи из нейрохирургического института Барроу в Финиксе, штат Аризона, предложили провести рискованную процедуру, известную как "остановочная операция".

Эта методика предполагает искусственное приближение тела к смерти: температура тела пациента снижается до 10 °C, сердце и дыхание останавливаются, а кровь выводится из мозга. В состоянии клинической смерти Пэм не могла слышать или видеть, так как ее глаза были заклеены, а уши прикрыты наушниками, из которых исходили громкие звуковые сигналы для мониторинга мозговой активности. Тем не менее, женщина уверяет, что во время операции она "парила" над своим телом и была полностью осознана. Она описала события с необычайной точностью: видела, как врачи использовали инструмент, который она сравнила с "электрической зубной щеткой", наблюдала за их действиями и слышала их разговоры.

История Пэм Рейнольдс стала важной вехой в исследовании сознания, жизни и смерти Фото: The Mirror

Один из наиболее поразительных моментов произошел, когда Пэм узнала фигуры своих умерших родственников. Ее дядя, ушедший из жизни в возрасте 39 лет, как будто бы стал ее проводником и уговорил ее вернуться в тело, несмотря на то, что Пэм испытывала явное нежелание. Она вспоминает, как дядя сказал ей: "Это как нырнуть в бассейн, просто прыгай", и подтолкнул ее обратно.

Врачей поразила невероятная точность ее воспоминаний о том, что происходило в операционной. Например, она описала звуковой сигнал в момент откачки крови, который, по ее словам, был на ноте "ре", что, как подтвердили эксперты, соответствует частоте приборов, используемых во время процедуры. Пэм также смогла в деталях описать инструменты, которые были использованы, и даже небольшой металлический контейнер, похожий на набор ключей ее отца, в котором хирург хранил оборудование для операции.

Скептики предполагают, что случай мог быть вызван феноменом анестезиологической осознанности, когда пациент, несмотря на наркоз, сохраняет воспоминания о происходящем. Однако в данном случае эти объяснения не соответствуют ряду ключевых факторов: ее глаза были заклеены, а громкие щелчки, исходящие из наушников, должны были блокировать любые звуки в помещении.

История Пэм Рейнольдс стала важной вехой в исследовании сознания, жизни и смерти. Ее опыт заставляет ученых переосмысливать границы человеческого восприятия и то, что происходит с сознанием в момент, когда жизнь, казалось бы, уже завершена.

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