Мужчина принес на работу угощения и отправил на больничный 46 коллег (фото)

Житель США решил угостить своих коллег блюдом из морепродуктов. Через какое-то время 46 человек были госпитализированы.

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В штате Мэриленд, США, мужчина принес на работу контейнер с домашней едой и случайно спровоцировал массовое пищевое отравление. Об этом пишет FOX News.

Мужчина решил угостить коллег блюдом из морепродуктов, которое приготовил на выходных. В понедельник, 28 октября, он принес еду в контейнере на работу и поделился угощением с примерно 50 сотрудниками. Однако вскоре 46 человек почувствовали недомогание и были госпитализированы. Врачи сообщают, что состояние пострадавших стабильное.

Мужчина работает в компании NAFCO Wholesale Seafood Distributors. Поставщик морепродуктов заявил, что качество продукции соответствует нормам, и подчеркнул, что других жалоб от клиентов не поступало. Компания заверила, что соблюдает все требования безопасности и успешно проходит проверки контролирующих органов.

Мужчина работает в компании NAFCO Wholesale Seafood Distributors Фото: FOX News

Ведется расследование инцидента.

"Расследование Департамента здравоохранения округа Ховард предварительно установило, что сотрудник готовил еду у себя дома в выходные дни, а затем угощал домашней едой коллег, которые заболели вчера", — говорится в заявлении компании.

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