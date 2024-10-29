Чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег (фото)

Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб було госпіталізовано.

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У штаті Мериленд, США, чоловік приніс на роботу контейнер із домашньою їжею і випадково спровокував масове харчове отруєння. Про це пише FOX News.

Чоловік вирішив пригостити колег стравою з морепродуктів, яку приготував на вихідних. У понеділок, 28 жовтня, він приніс їжу в контейнері на роботу і поділився частуванням із приблизно 50 співробітниками. Однак незабаром 46 осіб відчули нездужання і були госпіталізовані. Лікарі повідомляють, що стан постраждалих стабільний.

Чоловік працює в компанії NAFCO Wholesale Seafood Distributors. Постачальник морепродуктів заявив, що якість продукції відповідає нормам, і підкреслив, що інших скарг від клієнтів не надходило. Компанія запевнила, що дотримується всіх вимог безпеки й успішно проходить перевірки органів контролю.

Чоловік працює в компанії NAFCO Wholesale Seafood Distributors Фото: FOX News

Триває розслідування інциденту.

"Розслідування Департаменту охорони здоров'я округу Говард попередньо встановило, що співробітник готував їжу в себе вдома у вихідні дні, а потім пригощав домашньою їжею колег, які захворіли вчора", — йдеться в заяві компанії.

Раніше Фокус повідомляв, що шахраї вкрали 22 тонни сиру чеддер ручної роботи. Злодії, які видавали себе за законних оптовиків, отримали 950 сирів у тканинній упаковці. На їхнє виготовлення пішло понад 3 роки.

Також стало відомо, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.