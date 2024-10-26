"Просто ужасно": мошенники украли 22 тонны сыра чеддер ручной работы

Мошенники, выдававшие себя за законных оптовиков, получили 950 сыров в тканевой упаковке. На их изготовление ушло более 3 лет.

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Сотни ящиков чеддера стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов были похищены из лондонской сыроварни Neal's Yard Dairy. Об этом пишет BBC News.

Мошенники, выдававшие себя за законных оптовиков, получили 950 сыров в тканевой упаковке от компании из Саутварка, прежде чем выяснилось, что это поддельная фирма.

Работники Neal's Yard заявили, что все равно заплатили производителям сыра, чтобы не нести расходы. Сейчас компания пытается справиться с финансовыми трудностями, сказал представитель компании.

Глубоко укоренившееся доверие

Было потеряно более 22 тонн сыров, включая Hafod Welsh, Westcombe и Pitchfork, отмеченных наградами и имеющих высокую денежную стоимость.

"Мир ремесленного сыра — это место, где доверие глубоко укоренилось во всех сделках. Это мир, где слово — залог успеха". Возможно, это и привело компанию к неудачам, но степень доверия, существующая в нашей небольшой индустрии в целом, в немалой степени обусловлена этикой основателей Neal's Yard Dairy", — сказал Патрик Холден, владелец фермы, где производится чеддер Hafod Welsh.

На изготовление сыра ушло более 3 лет Фото: Neal's Yard Dairy

Том Калвер из компании Westcombe Dairy сказал, что процесс создания сыра начался почти три года назад.

"То, сколько труда было вложено в воспитание коров, в передовые методы ведения хозяйства и в преобразование молока по одной партии за раз для производства лучшего сыра, невозможно оценить. И чтобы это было украдено… это просто ужасно", — отметил он.

Полиция подтвердила, что расследует "кражу большого количества сыра".

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