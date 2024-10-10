"Развитие туризма": бедные девушки заключают временные браки с туристами за 500 долларов

Временные связи, известные как "браки по расчету", стали процветающей индустрией в некоторых деревнях Индонезии. Они способствуют развитию туризма и местной экономики, но осуждаются местными жителями.

Related video

Бедные девушки в индонезийских деревнях становятся временными женами для мужчин-туристов в обмен "на выкуп за невесту". Об этом пишет SCMP.

На горном курорте Кота-Бунга в деревне Пункак мужчины-туристы знакомятся с местными женщинами через агентства, которые помогают им заключить временный брак. Как только обе стороны соглашаются, они проводят быструю, неофициальную свадебную церемонию, после чего мужчины должны заплатить женщинам выкуп за невесту в качестве компенсации. Между мужем и женой может быть интимная связь, также девушка должна выполнять работу по дому. Когда турист заканчивает свое турне и покидает страну, брак расторгается.

Такие временные связи, известные как "браки по расчету", стали процветающей индустрией в Пункаке, способствуя развитию туризма и местной экономики.

На первых порах девушек туристам представляли члены семьи или знакомые. Сейчас ими занимаются агентства.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Женщина, которую зовут Кахайя, поделилась своим опытом работы в качестве такой жены с 17 лет. Она рассказала СМИ, что выходила замуж более 15 раз и что все ее "мужья" — туристы с Ближнего Востока. Ее первым временным мужем был турист в возрасте 50 лет из Саудовской Аравии. Мужчина заплатил за невесту 850 долларов США, но после того, как агент и человек, проводивший бракосочетание, получили свою долю, ей осталась лишь половина суммы. Через пять дней после свадьбы мужчина улетел обратно домой, и они "развелись".

Кахайя сказала, что за один брак она может заработать от 300 до 500 долларов США, которые она использует для оплаты аренды жилья и ухода за больными бабушкой и дедушкой.

Издание отмечает, что большинство ученых, включая многих представителей шиитского направления ислама, считают эту практику совершенно неприемлемой. Браки по расчету также не признаются индонезийским законодательством, поскольку они противоречат основной цели брака, который должен создавать стабильные, долгосрочные семейные отношения. Нарушение законов о браке в Индонезии может привести к штрафам и тюремному заключению.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что девушка бросила жизнь модели Playboy ради заброшенной фермы в глуши. Катжира решила, что ей нужен более спокойный ритм жизни и купила заброшенную ферму, чтобы отремонтировать ее.