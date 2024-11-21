Блогерша живет в браке со старшим на 29 лет от себя богачом: говорит, что дело не в деньгах

Блогер Алиса Армугам призналась, что несмотря на финансовую обеспеченность ее любимого, главными приоритетами в отношениях являются семейная стабильность, уважение к мужу и поддержка партнера в трудных ситуациях.

30-летняя жительница американского Майами Алиса Армугам говорит, что ее отношения со своим 59-летним мужем Марком базируются на ее ощущении "защищенности". Она говорит, что ее возлюбленный реализует все ее запросы, однако не это считает ключевым в отношениях, пишет британский таблоид Daily Star.

Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств, и искала именно состоятельного мужчину. Так она сошлась с Марком, который занимается бизнесом и имеет довольно солидное состояние. Их отношения быстро переросли в более серьезные, и уже на протяжении двух лет они живут в счастливом браке.

Алиса со своим мужем Марком

Алиса говорит, что ей как матери-одиночке с двумя детьми было важно ощущение "защиты" от проблем и забот. Поступок Марка на свидании, который заплатил за ее няню, шокировал женщину, потому что он сразу и без колебаний пошел на это, даже не спрашивая об этом саму Алису.

Когда между парой начались более серьезные отношения, то женщина сразу поставила условие Марку — он должен обеспечивать ее потребности, которые она оценила в 4 тыс. долларов ежемесячно (почти 166 тыс. грн). Ее избранник сказал, что это для него не будет проблемой.

Алиса призналась, что далеко не деньги стали важным фактором в их отношениях. Доверие между любимыми позволило ей понять, что между ними больше общего, чем просто деньги.

Алиса с мужем и их общим сыном

"Мне все равно, богат кто-то или нет, если только он — не козел. Многие думают, что я с ним только из-за денег. Да, это — одна из причин, но неглавная. На самом деле я вышла замуж за него [Марка], потому что в нем есть то, чего нет у других — внимания, заботы и поддержки. Я тоже поддерживаю его, и когда ему бывает трудно, то стараюсь ему помочь или помочь в его проблемах", — признается женщина.

Алиса признается, что она является "большой фанаткой" своего мужа, но в восторге от того, как он делает ей подарки — от дизайнерских сумочек до путешествий на курорты. В то же время женщина успевает не только ухаживать за уже тремя детьми (у Алисы и Марка родился общий сын — ред.), но и работает на одну из компаний, которая занимается созданием линии одежды для женщин, которые кормят грудью. Также она думает создать книгу с советами о том, как быть и оставаться "трофейной женой".

"Когда я пошла на то свидание, то у меня было представление, чего я хочу от мужчины. Я знала, что смогу вложить больше в жизнь человека, которого действительно полюблю. Именно это заставило меня придерживаться своих требований. Женщине важно понимать, сколько она стоит для себя", — констатировала Алиса.

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