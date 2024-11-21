Блогерка живе у шлюбі зі старшим на 29 років від себе багатієм: каже, що справа не в грошах

Блогерка Аліса Армугам зізналася, що попри фінансову забезпеченість її коханого, головними пріоритетами у стосунках є сімейна стабільність, повага до чоловіка і підтримка партнера у важких ситуаціях.

30-річна мешканка американського Маямі Аліса Армугам каже, що її стосунки зі своїм 59-річним чоловіком Марка базуються на її відчутті "захищеності". Вона каже, що її коханий реалізує всі її запити, однак не це вважає ключовим у стосунках, пише британський таблоїд Daily Star.

Жінка розповіла, що познайомилася з чоловіком у додатку для знайомств, і шукала саме заможного чоловіка. Так вона зійшлася з Марком, який займається бізнесом і має доволі солідні статки. Їхні стосунки швидко переросли в більш серйозні, і вже протягом двох років вони живуть в щасливому шлюбі.

Аліса зі своїм чоловіком Марком

Аліса каже, що їй як матері-одиначці з двома дітьми було важливе відчуття "захисту" від проблем і турбот. Вчинок Марка на побаченні, який заплатив за її няньку, шокував жінку, бо він відразу і без вагань пішов на це, навіть не питаючи про це саму Алісу.

Коли між парою почалися більш серйозні стосунки, то жінка відразу поставила умову Марку — він має забезпечувати її потреби, які вона оцінила в 4 тис. доларів щомісяця (майже 166 тис. грн). Її обранець сказав, що це для нього не буде проблемою.

Аліса зізналася, що далеко не гроші стали важливим фактором у їхніх стосунках. Довіра між коханими дозволила їй зрозуміти, що між ними більше спільного, ніж просто гроші.

Аліса з чоловіком та їхнім спільних сином

"Мені байдуже, чи хтось багатий, чи ні, якщо тільки він — не козел. Багато хто думає, що я з ним тільки через гроші. Так, це — одна з причин, але неголовна. Насправді я вийшла заміж за нього [Марка], бо в ньому є те, чого немає в інших — уваги, турботи та підтримки. Я теж підтримую його, і коли йому буває важко, то намагаюся йому допомогти чи зарадити в його проблемах", — зізнається жінка.

Аліса зізнається, що вона є "великою фанаткою" свого чоловіка, але в захваті від того, як він робить їй подарунки — від дизайнерських сумочок до подорожей на курорти. Водночас жінка встигає не тільки доглядати за вже трьома дітьми (в Аліси та Марка народився спільний син — ред.), але й працює на одну з компаній, яка займається творенням лінії одягу для жінок, які годують груддю. Також вона думає створити книжку з порадами про те, як бути та залишатися "трофейною дружиною".

"Коли я пішла на те побачення, то у мене було уявлення, чого я хочу від чоловіка. Я знала, що зможу вкласти більше у життя людини, яку справді покохаю. Саме це змусило мене дотримуватися своїх вимог. Жінці важливо розуміти, скільки вона вартує для себе", — констатувала Аліса.

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